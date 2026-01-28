Poder Judicial ratifica prisión preventiva contra la fiscal suspendida Elizabeth Peralta

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió mantener vigente el mandato de prisión preventiva contra la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta, en el marco de la investigación preparatoria del caso 'Chibolín'.

Cabe recordar que, la exfuncionaria es investigada junto al ex presentador de televisión, Andrés Hurtado, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, en agravio del Estado, por lo que permanecerá recluida en el penal de Mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica.

Es así que, el colegiado supremo declaró fundado el recurso de apelación presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, la cual buscaba revertir la decisión del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

El citado magistrado había ordenado, el 27 de octubre del año pasado, el cese de la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Peralta Santur el pasado 3 de diciembre de 2024, después de considerar que no se mantenían los presupuestos de esta medida.

No obstante, esta vez la Corte Suprema revocó esa resolución y declaró infundada la revisión de oficio y la cesación de la prisión preventiva debido a que sostiene que persiste el peligro de obstaculización del proceso.

El tribunal evaluó las negativas y contradicciones de la fiscal suspendida respecto a un número telefónico importante en la investigación lo que evidencia que no han variado las condiciones que motivaron a la imposición de la medida coercitiva.

Mayores detalles sobre la investigación en su contra

La investigación preparatoria llevada a cabo por el Ministerio Público comprende una serie de hechos que involucran presuntas gestiones irregulares realizadas por la ex figura televisiva Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.

De acuerdo con lo estipulado en la tesis fiscal señalan que el expresentador de TV habría intervenido en el pago de una presunta coima para favorecer al empresario Javier Miu Lei, con la supuesta participación de la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta.

Este pago habría tenido como finalidad que la exfuncionaria intercediera para facilitar la recuperación de barras de oro incautadas a una empresa del mencionado hombre de negocios en el año 2020, además de otros dos hechos, que por ahora se encuentran en investigación.

Cabe mencionar que, el Ministerio Público, la gravedad de los delitos imputados y el cargo que Elizabeth Peralta tuvo en el sistema judicial justifican la aplicación de medidas restrictivas a fin de evitar interferencias en la diligencia.

Es en este panorama que el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta por riesgo de obstaculización en el caso que involucra a Andrés Hurtado.