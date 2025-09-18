Andrés Hurtado no saldrá en libertad por tener otra prisión preventiva, confirma su abogado

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, confirmó que su patrocinado no saldrá en libertad por contar con otra prisión preventiva por el caso de la incautación de oro relacionada a la fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei.

Andrés Hurtado no saldrá en libertad

En conversación con Exitosa, la defensa legal de Andrés Hurtado, indicó que si bien la reciente disposición del Poder Judicial (PJ) dispone la liberación del exconductor de televisión, esta no pueda ser efectiva porque 'Chibolín' cuenta con otro proceso en curso.

"No se puede porque recordemos que esta prisión preventiva ordena la inmediata liberación siempre y cuando no exista otro mandato, que ya está a punto de discutirse con respecto al tema de los Siucho, vinculado al tema del oro", indicó.

Sin embargo, el abogado Elio Riera saludó la decisión del Poder Judicial al considerarla saludable con luego que la Fiscalía no presentará medios probatorios para extender el plazo de prisión preventiva en el plazo establecido.

"No existen o, por lo menos, no han sido presentados y advirtiendo ello el señor magistrado consideró objetivo, saludable para la justicia ordenar cesar esa prisión preventiva", señaló.

El abogado Elio Riera indica que en este caso 'Migraciones', por el que se le ha ordenado la liberación a Hurtado, "no existen" los elementos convincentes para mantenerlo en prisión preventiva.

"Mi patrocinado no ha cometido ningún delito y, sin duda alguna, en la etapa judicial vamos a demostrar su inocencia", indicó.

Como se recuerda, se le impuso 9 meses de prisión preventiva a Andrés Hurtado por haber contactado a la entonces jefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para favorecer a Roberto Siucho con un trámite de cambio de nacionalidad. El juez Juan Carlos Checkley le dicto esta medida desde el pasado 20 de diciembre cuyo plazo venció hoy.

Hurtado cuenta con prisión preventiva por el caso oro

Desde fines de octubre de 2024, Andrés Hurtado cuenta con prisión preventiva por el primer caso del presunto delito de tráfico de influencias junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei.