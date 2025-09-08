Atentando en Trujillo: Ordenan prisión preliminar contra implicados en la explosión en Las Quintanas

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó siete días de prisión preliminar contra los tres investigados por la detonación de un explosivo en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la noche del jueves 4 de septiembre.

Involucrados permanecen detenidos

La tarde del viernes 5 de septiembre, la Corte Superior de La Libertad, tras dos horas y media de audiencia ordenó la prisión preliminar de Everet Quinteros, Nilton Ravello y Fabrizzio Leyton. Los ahora detenidos son investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, tenencia de materiales y residuos peligrosos por el Ministerio Público.

La investigación preliminar del caso es liderado por el fiscal provincial Shano Cuizano Valencia, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

Como se recuerda, el ataque dejó como saldo 11 personas heridas y hasta 30 vivienda afectadas por la onda expansiva de la explosión.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía logró la detención preliminar judicial para Everet Quintero, Nilton Ravello y Fabrizzio Leyton, investigados por los delitos de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos, tras la detonación de un explosivo en la urbanización Las Quintanas, en... pic.twitter.com/O8di3o7AKD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 8, 2025

La detención preliminar de Tinteros y Ravelo culminará el 11 de septiembre a las 11:09 p. m., mientras que en el caso de Leyton, su detención terminará el 12 de septiembre a las 00:00 a. m. Cabe señalar, que la defensa legal de los investigados se han reservado a su derecho a la apelación.

Detención de investigados

Los tres presuntos involucrados fueron vistos por un vecino y hasta lograron ser captados por una cámara de seguridad en su escape tras colocar la carga explosiva.

Según información a la que accedió Exitosa, un vecino fue quien inició con la persecución contra uno de estos hombres, logrando atraparlo, posteriormente solicitaron apoyo del personal de serenazgo, quienes atraparon al segundo sujeto. De esta manera Nilton Ravelo y Everet Tinteros fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú.

Cabe señalar, que cámaras de videovigilancia lograron captar a Tinteros huyendo del lugar de los hechos, fue él quien tras ser atrapado aceptó haber colocado el explosivo a cambio de 200 soles. Además, fue por su testimonio que se dio con Fabrizzio Leyton, el tercer implicado, quien fue capturado al día siguiente del atentado.

A través de sus cuentas oficiales, el Ministerio del Interior dio a conocer la captura de los ahora investigados, en una rápida intervención por parte de la PNP junto al personal de serenazgo y la propia ciudadanía.

Además, en la actualidad se sabe que el dueño de la vivienda en donde se concentró el ataque, Roy La Rosa, es presidente de una asociación de mineros artesanales y culpa a la minera Poderosa por lo sucedido.

De esta manera, el Poder Judicial ordenó prisión preliminar contra los tres investigados por ser los presuntos autores del atentado en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.