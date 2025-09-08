RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
¡No teme a denuncias!

Delia Espinoza: Estoy dispuesta a afrontar toda investigación, pero que se respete el debido proceso

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, manifestó que está dispuesta a afrontar cualquier denuncia constitucional, siempre que se respete el debido proceso.

Delia Espinoza
Delia Espinoza (Foto: Composición Exitosa)

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 08/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo que, como la máxima autoridad del Ministerio Público, afrontará las denuncias constitucionales que se le han interpuesto en el Congreso de la República, pero pidió que se respete el debido proceso. 

Considera zanjado el tema con Patricia Benavides

En entrevista en Panorama, Espinoza se pronunció sobre las denuncias que pesan sobre ella, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso Patricia Benavides. Respecto a ello, la fiscal de la Nación consideró que "ya es un tema zanjado" debido a que ya fue repuesta como fiscal suprema. 

La titular de la Fiscalía señaló que el proceso a desarrollarse en el parlamento debe ser público, transparente y sobre todo motivado. Agregó que los congresistas "no solamente pueden valerse de votos" sin mayor argumentación, pues ello genera inseguridad jurídica y desconfianza de la población. 

"Por lo tanto, yo estoy dispuesta siempre a afrontar toda investigación, como la más alta autoridad del Ministerio Público, pero solamente yo voy a exigir que se respete el debido proceso", manifestó. 

 


Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Delia Espinoza Fiscal de la Nación Patricia Benavides

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias