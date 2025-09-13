Betssy Chávez: PJ dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra la expremier

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó 10 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien es acusada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

Bettsy Chávez no podrá salir del país por 10 meses

El PJ reveló que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Edhin Campos Barranzuela, dispuso que la expremier no podrá salir del Perú desde el viernes, 12 de septiembre, hasta el 11 de julio del 2026, tras declarar "fundado en parte" el requerimiento de la Fiscalía para asegurar la presencia de Betssy Chávez durante el juicio oral en su contra.

#LoÚltimo | Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispone 10 meses de impedimento de salida del país a la expremier Betssy Chávez Chino, acusada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.



Leer resolución: https://t.co/cvPW6kqFo3 pic.twitter.com/o7vjMIuYsS — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 13, 2025

Noticia en desarrollo....