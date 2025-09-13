RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Lo último

Betssy Chávez: PJ dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra la expremier

El Poder Judicial, a través del juez supremo provisional, Edhin Campos, dictó 10 meses de impedimento de salida contra Betssy Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

Dictan impedimento de salida del país contra Betssy Chávez.
Dictan impedimento de salida del país contra Betssy Chávez. (Poder Judicial / X)

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial (PJ) dictó 10 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien es acusada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

Bettsy Chávez no podrá salir del país por 10 meses

El PJ reveló que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Edhin Campos Barranzuela, dispuso que la expremier no podrá salir del Perú desde el viernes, 12 de septiembre, hasta el 11 de julio del 2026, tras declarar "fundado en parte" el requerimiento de la Fiscalía para asegurar la presencia de Betssy Chávez durante el juicio oral en su contra.

 

Noticia en desarrollo....

Betssy Chávez: Congreso reprograma votación sobre denuncia constitucional contra expremier para el 1 de octubre
Lee también

Betssy Chávez: Congreso reprograma votación sobre denuncia constitucional contra expremier para el 1 de octubre

Fiscalía solicita impedimento de salida contra Betssy Chávez: Requerimiento lo hizo fiscal Zoraida Ávalos
Lee también

Fiscalía solicita impedimento de salida contra Betssy Chávez: Requerimiento lo hizo fiscal Zoraida Ávalos

Temas relacionados Betssy Chávez Expremier Fiscalía Golpe de Estado Impedimento de salida del país peligro de fuga PJ Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA