Búnker en SJL: Delincuente intervenido intentó escapar pese a presencia policial

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En medio de un megaoperativo realizado desde tempranas horas del día en un búnker ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los intervenidos intentó fugar de las manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que fue controlada rápidamente por los agentes del orden, la mañana de este jueves 15 de enero.

Como se recuerda, el nuevo accionar contra la criminalidad logró la detención de 48 personas (27 varones: 24 de nacionalidad venezolana y tres peruanos, asó como 21 mujeres: 16 venezolanas, cuatro peruanas, una colombiana, habiendo tres menores entre ellos), quienes guardarían relación directa con la organización criminal "El Tren de Aragua".

Intervenido registra ingresos a prisión

Tras el operativo que tuvo lugar al interior de un restaurante ubicado en la avenida Los Jardines Oeste, uno de los sujetos tuvo como propósito huir porque - tal como lo admitió - tiene requisitorias y que, al tener conocimiento los policías, lo iban a tener detenido para que ingrese a prisión, tal como finalmente ocurrió.

Lejos de admitir su responsabilidad o hacer un mea culpa sobre su actitud, sostuvo que ingresó legalmente al Perú, que en el local estuvo bebiendo alcohol, que no consume o vende algún tipo de estupefaciente; además, responsabilizó a la PNP de 'sembrarlo' por su nacionalidad, aunque las apariencias dicen todo lo contrario.

"Estaba desesperado, tengo 'RQ', ya hablé con mi madre, voy preso. Ahí no hay nada (sobre el búnker), yo estoy legal aquí, no me han encontrado nada (...) qué importa, ya son tres veces, igual me voy a ir preso, qué puedo hacer, me dio un momento de desesperación y me fui corriendo y me agarraron", fue lo que respondió de manera desafiante a nuestro reportero.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Uno de los sujetos detenidos en un búnker de San Juan de Lurigancho intentó escapar a pesar de la presencia policial.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/qPlzlkTutp — Exitosa Noticias (@exitosape) January 15, 2026

Detalles de la intervención

En declaraciones para Exitosa, el jefe de la División de Homicidios, Gral. Manuel Lozada, señaló que durante la inspección a los equipos móviles de los intervenidos se encontraron videos con armas de fuego y hasta explosivos, lo que presume su vinculación de la temida organización delictiva de origen venezolano, la cual viene causando pánico y muerte en todas partes del Perú.

"Sabemos que ellos se promocionan así, envían mensajes o videos extorsivos empleando estas imágenes, estas fotografías", mencionó la autoridad policial. En esa línea, indicó que podrían ser investigados por los presuntos delitos de posesión ilícita de armas de fuego y posesión ilícita de drogas.

Sobre esto último, en el operativo se halló un arma de fuego y droga conocida como "Tusi". Desde la Policía Nacional indicaron que han empezado las coordinaciones con Migraciones para determinar si el ingreso de los extranjeros fue legal o ilicito, a fin de proceder en el marco de la normativa vigente.

Un nuevo golpe a la criminalidad da la PNP, en medio del estado de emergencia en Lima y Callao por el incremento de la delincuencia, siendo San Juan de Lurigancho uno de los distritos más afectadas por la ola delictiva.