CAL sobre reposición de Delia Espinoza: "Si no se cumple una medida cautelar del PJ, se cae el Estado de derecho"

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, indicó que Delia Espinoza debería ser repuesta en el cargo de fiscal de la Nación.

"Yo creo que eso se va a resolver pronto porque ya hay un fallo del Poder Judicial que tiene que cumplirse más allá de las dilaciones que han habido de una mala notificación y espero que esta semana asuma como corresponde la doctora Delia Espinoza", mencionó.

JNJ incumple orden del Poder Judicial

El representante del CAL, se refirió al incumplimiento de la Junta Nacional de Justicia de la medida cautelar que repone a Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación y consideró que el Estado de derecho falla o "se cae" cuando no se cumplen con las ordenes dictadas por uno de los máximos poderes del Estado como es el Poder Judicial.

"Un amparo, tuvo una medida cautelar y las medidas cautelares deben de cumplirse porque, imagínate que no se cumpla una medida cautelar del Poder Judicial, simplemente se cae el Estado de derecho , nadie cumpliría nada, porque si no se cumple un mandato judicial de qué estamos hablando", señaló.

Además, consideró que la JNJ viene siendo usada como un instrumento político y señaló que un claro ejemplo es la anulación de la suspensión de Patricia Benavides y en su camino la denuncia contra Delia Espinoza por no reponerla al cargo de fiscal suprema.

"Es la patraña más la patraña y en el camino no cumplo lo que me dice el Poder Judicial. Bueno, entonces este órgano, la Junta Nacional de Justicia está por encima de todo el Perú", manifestó.

CAL acusa de desacato por "intereses políticos"

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por el desacato de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación, liderada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, a la orden que dispone la reposición de Delia Espinoza como la titular del Ministerio Público.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales calificaron lo que viene sucediendo con ambas entidades como una acción resultado de "intereses políticos". Además, exhortó a realizar una acusación constitucional contra los miembros de la JNJ y los fiscales supremos.

"Si bien le corresponde al juez constitucional ejecutar inmediatamente su decisión y ordenar al fiscal interino Gálvez Villegas reconocer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, los miembros de la JNJ y los fiscales supremos son miembros aforados, por lo que es necesaria una acusación constitucional contra ellos y acusarlos ante el Congreso de la República", señalan.

Es en ese contexto que el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, apoyó la restitución de Delia Espinoza y consideró que el desacato de la JNJ a la orden del Poder Judicial representa la caída del Estado de derecho.