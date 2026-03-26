Jorge Nieto: "Lo primero que haré al llegar a Palacio será derogar las leyes procrimen"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se comprometió en diálogo con Exitosa, a derogar las leyes procrimen en un Gobierno suyo, y una serie de medidas más para aplicarlas en la lucha contra la criminalidad.

Propuesta en la lucha contra el crimen

Tras la tercera fecha del debate presidencial, dio a conocer cuáles serían las medidas en la lucha contra la criminalidad y corrupción que adoptaría en un posible Gobierno suyo.

"Derogar las leyes procrimen, reorganizar la Policía Nacional, formar un unidad de élite para combatir la extorsión y el sicariato. Esas son las primeras medidas que tenemos que tomar [en cuanto a la criminalidad]" —en cuanto a la corrupción señaló que— "Van de la mano. No hay inseguridad si es que no hay corrupción en las instituciones. Por tanto, estas tres medidas tienen que ver precisamente con la seguridad"

En cuanto a la corrupción recordó que es importante que la autoridad no esté comprometida en este delito, en ese sentido recordó que él ostentó el cargo de ministro en dos oportunidades y aseguró que no tiene ni denuncia ni acusación, reiterando que se debe combatir.

"Hay que combatirla. Hay tres condiciones: primero, una máxima autoridad comprometida. Segundo, una institución dedicada al combate de la corrupción; nosotros hemos planteado un 'Instituto de Buen Gobierno y Honestidad'. Y en tercer lugar, la participación de la sociedad", indicó.

Esta Institución de la Honestidad estaría formado por jóvenes profesionales recién egresados de la universidad, "porque la juventud trae limpieza y trae honestidad". Aseveró que habrá gente que tenga experiencia, pero la mayoría serán mujeres y hombres jóvenes.

Desmerita cercanía con Susana Villarán

Durante el debate, el candidato del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, recordó la cercanía de Nieto con la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, un recordatorio que fue desestimado por el candidato del sol.

"Mire, no tiene sentido comentar eso. No tiene importancia. No tiene importancia. Hay cosas que no tienen importancia comentar, no vale la pena. Uno responde a la insidia con argumento, a la mentira con proposiciones. De modo que no tiene sentido", afirmó.

Respecto a un enfrentamiento con la Fiscalía, indicó que como jefe de Estado pedirá una rendición de cuentas para todos las instituciones del país, más allá de su autonomía legal: "Se respetará la independencia, pero eso no significa que haya impunidad o simplemente no rendir cuentas a la ciudadanía".

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, aseguró que en un Gobierno suyo derogaría las leyes procrimen y tomaría una serie de medidas en la lucha contra la criminalidad.