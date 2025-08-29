RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Audiencia virtual

Caso Martín Vizcarra: PJ evaluará HOY apelación del expresidente contra prisión preventiva

La audiencia iniciará a las 10:00 am y contará con la participación de magistrados, representantes del MP, defensa del expresidente y el propio Martín Vizcarra, quien busca revertir su prisión preventiva.

PJ evaluará HOY apelación de Martín Vizcarra contra prisión preventiva
PJ evaluará HOY apelación de Martín Vizcarra contra prisión preventiva Poder Judicial

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 29/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial (PJ) realizará la evaluación del recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente de la República, Martín Vizcarra, con el cual busca anular la prisión preventiva en su contra, la cual se interpuso en el marco del caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Audiencia iniciará a las 10:00 am

De acuerdo a lo establecido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la audiencia para debatir dicho recurso se llevará a cabo desde las 10:00 am.

En tal sentido, se conoció que la sesión se realizará de forma virtual y deberá contar con la participación de las partes involucradas como el representante del Ministerio Público, la defensa del expresidente, así como los magistrados y el propio Martín Vizcarra, quien busca que se revierta la prisión preventiva interpuesta en su contra.

Cabe mencionar que, la presencia del exmandatario Vizcarra Cornejo es incierta debido a que en la última audiencia realizada el último jueves 28 de agosto, sufrió de presiones arteriales elevadas y no pudo asistir virtualmente por recomendación del médico a cargo del penal de Barbadillo, en donde se encuentra recluido luego que se dictara prisión preventiva en su contra.

Caso de Martín Vizcarra

El expresidente viene siendo investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio cuando fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014. El pasado 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz impuso cinco meses de prisión preventiva en su contra y permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

Martín Vizcarra presentó presión arterial elevada y no asistió a juicio oral: Deberá ser evaluado por un cardiólogo
Lee también

Martín Vizcarra presentó presión arterial elevada y no asistió a juicio oral: Deberá ser evaluado por un cardiólogo

Ello, luego de haber sido trasladado de dicho establecimiento penitenciario al penal de Piedras Gordas ll, conocido como Ancón ll luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectara presuntas irregularidades y haya planteado su reclasificación.

Luego de los cuestionamientos recibidos por esta medida, el último 27 de agosto, el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, junto con el presidente del INPE, Emilio Paredes, anunciaron el retorno de Vizcarra a Barbadillo.

Es así que, el mismo 27, Vizcarra ingresó nuevamente al penal de Barbadillo para cumplir la prisión preventiva en su contra. El expresidente se encontraba a bordo de una furgoneta blanca, la cual iba resguardado por personal policial.

Martín Vizcarra: Juzgamiento del expresidente debería concluir en septiembre, señala fiscal Pérez
Lee también

Martín Vizcarra: Juzgamiento del expresidente debería concluir en septiembre, señala fiscal Pérez

De esta manera, el Poder Judicial evaluará, este viernes 29 de agosto, el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente de la República, Martín Vizcarra, para revertir su prisión preventiva.

Temas relacionados apelación audiencia Martin Vizcarra Poder Judicial prisión preventiva

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA