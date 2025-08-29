Caso Martín Vizcarra: PJ evaluará HOY apelación del expresidente contra prisión preventiva

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) realizará la evaluación del recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente de la República, Martín Vizcarra, con el cual busca anular la prisión preventiva en su contra, la cual se interpuso en el marco del caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Audiencia iniciará a las 10:00 am

De acuerdo a lo establecido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la audiencia para debatir dicho recurso se llevará a cabo desde las 10:00 am.

En tal sentido, se conoció que la sesión se realizará de forma virtual y deberá contar con la participación de las partes involucradas como el representante del Ministerio Público, la defensa del expresidente, así como los magistrados y el propio Martín Vizcarra, quien busca que se revierta la prisión preventiva interpuesta en su contra.

Cabe mencionar que, la presencia del exmandatario Vizcarra Cornejo es incierta debido a que en la última audiencia realizada el último jueves 28 de agosto, sufrió de presiones arteriales elevadas y no pudo asistir virtualmente por recomendación del médico a cargo del penal de Barbadillo, en donde se encuentra recluido luego que se dictara prisión preventiva en su contra.

Caso de Martín Vizcarra

El expresidente viene siendo investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio cuando fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014. El pasado 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz impuso cinco meses de prisión preventiva en su contra y permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

Ello, luego de haber sido trasladado de dicho establecimiento penitenciario al penal de Piedras Gordas ll, conocido como Ancón ll luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectara presuntas irregularidades y haya planteado su reclasificación.

Luego de los cuestionamientos recibidos por esta medida, el último 27 de agosto, el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, junto con el presidente del INPE, Emilio Paredes, anunciaron el retorno de Vizcarra a Barbadillo.

Es así que, el mismo 27, Vizcarra ingresó nuevamente al penal de Barbadillo para cumplir la prisión preventiva en su contra. El expresidente se encontraba a bordo de una furgoneta blanca, la cual iba resguardado por personal policial.

De esta manera, el Poder Judicial evaluará, este viernes 29 de agosto, el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente de la República, Martín Vizcarra, para revertir su prisión preventiva.