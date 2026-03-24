Segunda ronda de debate presidencial continúa HOY: Conoce a los 12 candidatos que presentarán sus planes de gobierno

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 24 de marzo, continuará la ronda de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la segunda jornada que se llevará a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), participarán 12 candidatos presidenciales.

Tal como ocurrió en la primera jornada de ayer lunes 23 de marzo, los ejes de exposición de propuestas se basarán en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; e integridad pública y lucha contra la corrupción.

¿Quiénes serán parte de la segunda jornada de debate?

Siguiendo con lo establecido por el JNE, la segunda jornada de debate está previsto a empezar a las 8:00 p. m., el cual durará aproximadamente dos horas y media, tiempo en el que los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos.

De acuerdo con el sorteo llevado a cabo el 24 de febrero último, en esta jornada participarán 12 candidatos presidenciales, los cuales se menciona a continuación:

Álvaro Paz de la Barra Freigeiro (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Fiorella Molinelli Aristondo (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Armando Massé Fernández (Partido Democrático Federal)

(Partido Democrático Federal) Walter Chirinos Purizaga (PRIN)

(PRIN) Ricardo Belmont Cassinelli (Obras)

(Obras) Charlie Carrasco Salazar (Unido Perú)

(Unido Perú) Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Vladimir Cerrón Rojas (Perú Libre)

(Perú Libre) Carlos Espá Garcés-Alvear (SíCreo)

(SíCreo) George Forsyth Sommer (Somos Perú)

(Somos Perú) Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno)

(Perú Moderno) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

🚨 ¡ATENCIÓN PERÚ! 🇵🇪

Este martes continua el Gran Ciclo de Debates Presidenciales.



12 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente. Seguridad ciudadana y corrupción serán los ejes centrales de este segundo encuentro.#DebatePresidencialJNE pic.twitter.com/xfVZWq7k7G — JNE Perú (@JNE_Peru) March 21, 2026

Cabe señalar que, el debate presidencial de este martes contará con cuatro bloques para su desarrollo, habiendo quedado establecido de la siguiente manera: exposición de ideas, réplica, formulación de la pregunta ciudadana y mensaje final.

Pacto Ético Electoral exhorta a los candidatos a tener un buen comportamiento

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó el sábado 21 de marzo a los 35 candidatos políticos que participarán en los debates presidenciales a evitar cualquier tipo de violencia, agresión, amenazas y/o ataques personales.

La exhortación N.º 6 hace referencia al Compromiso N.º 1 del Pacto Ético Electoral, el mismo que recuerda a todos los actores políticos que su participación en las jornadas de intercambio de propuestas deben basarse en "valores democráticos y principios constitucionales".

En ese sentido, no solo hacen un llamamiento al buen comportamiento de los candidatos, también el PEE les recuerda el Compromiso N.º 7, el cual les pide evitar cualquier tipo de discriminación entre sí mismos o hacia sus seguidores y ciudadanía en general.

Teniendo en cuenta esta recomendación, se espera que los candidatos puedan adoptarla para hacer una presentación responsable de sus planes de gobierno.