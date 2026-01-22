Delia Espinoza a la JNJ por pedido de destitución en su contra: "Si el derecho no les gusta, yo no puedo hacer nada"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo este jueves 22 de enero, la audiencia de procedimiento disciplinario que busca la destitución de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal suprema titular, tras ser acusada de incumplir la resolución que proponía la reposición de Patricia Benavides al mando del Ministerio Público, en junio del 2025.

Tal como lo ha sostenido durante el proceso de inhabilitación realizado por el Congreso de la República, la también extitular de la Fiscalía de la Nación, aseveró que viene siendo víctima de un "proceso indebido", al sostener que han sido vulnerados sus derechos fundamentales y lo que manda la ley fiscal.

"No son amigos ni enemigos, yo actúo con la ley"

En su salida de la sede de la JNJ en San Isidro, la letrada descartó tener algún problema personal hacia el organismo autónomo, haciendo referencia al procedimiento que evitó su reincorporación a la Fiscalía a finales del año pasado. En ese sentido, puntualizó que actúa conforme a lo que manda la legislación vigente, dejando en claro que la controversia proviene desde la entidad que ahora preside María Teresa Cabrera.

"Yo no tengo nada personal contra nadie, soy una magistrada, soy un abogada que me baso y sustento en el derecho, pero si el derecho no les gusta a los señores o las pruebas que hablan por sí solas, les molestan o les incomodan, yo no puedo hacer nada con eso", mencionó a la prensa.

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, tras presentarse ante la JNJ: Si el Derecho no les gusta a los señores o las pruebas que hablan por sí solas les molestan, no puedo hacer nada con eso



Asimismo, adelantó que de consumarse su destitución de la institución, interpondrá los recursos que sean necesarios en el marco de la ley, no descartando acudir a organismos internacionales para lograr la permanencia de su título de fiscal suprema perteneciente al Ministerio Público.

PJ admite a trámite para revertir inhabilitación del Congreso

El Poder Judicial admitió a trámite el pasado 7 de enero, la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela en contra de la inhabilitación de la administración pública por 10 años que le impuso el Congreso de la República a inicios de diciembre del 2025.

De acuerdo con la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la fecha establecida para la audiencia de ambas pates fue programada para el próximo 9 de marzo del 2026.

Vale recordar, que el informe final que recomendó su suspensión fue aprobado en el Pleno el 3 de diciembre. Desde el Legislativo han sostenido en todo momento que Espinoza Valenzuela incurrió a la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, por la publicación y elaboración del reglamento de la Ley 32130, la cual fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

Sobre este hecho, el Congreso la responsabilizó de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024. Por este hecho, el PJ le abrió un proceso de investigación preparatoria por 120 días desde el 22 de diciembre último.

No obstante, la defensa de la ahora suspendida fiscal suprema alegó que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión por no haber participado en ambos como tal.

Mientras la extitular de la Fiscalía espera lograr revertir esta situación, en paralelo afronta un proceso de destitución que la podría apartar por completo de la carrera fiscal.