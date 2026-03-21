Detienen a presuntos integrantes de 'Los Injertos de La Perla' por presunta extorsión: Fiscalía allanó ocho inmuebles

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación ejecutó diversos allanamientos en ocho inmuebles ubicados en el Callao. Según informaron, a través de ellos, se detuvo a siete personas que serán investigadas por presunta extorsión hacia transportistas y comerciantes, entre otros delitos. Los intervenidos formarían parte de la banda criminal denominada 'Los Injertos de la Perla'.

Fiscalía ejecutó allanamiento

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público realizó una publicación en donde brindó mayores detalles sobre lo que fueron estas intervenciones, llevadas a cabo con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En esa línea, precisaron que los allanamientos fueron liderados por personal de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, quienes durante horas de la madrugada de este sábado 21 de marzo, allanaron un total de ocho viviendas, en las cuales se hallaron distintos elementos incriminatorios.

Hallaron granadas, municiones y más

De acuerdo a las fotografías compartidas por la Fiscalía, en los distintos inmuebles se incautaron granadas, municiones y dinero en efectivo. Además, hallaron tres vehículos y dos mototaxis, vehículos que, según la investigación fiscal, serían utilizados por los detenidos para actos de extorsión.

"Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao ejecutó la medida de allanamiento en ocho inmuebles y logró la detención preliminar judicial de siete personas investigadas por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, y de extorsión en agravio de transportistas y comerciantes", escribieron en sus redes sociales, este sábado 21 de marzo.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao ejecutó la medida de allanamiento en ocho inmuebles y logró la detención preliminar judicial de siete personas investigadas por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, y de extorsión... pic.twitter.com/xrSOfwlSsr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 21, 2026

Banda exigía cupos a mototaxistas, negociantes y más

Los sujetos detenidos integrarían la banda criminal 'Los Injertos de La Perla', y según el Ministerio Público, actuaban desde junio del 2025, en el distrito de La Perla, sembrando temor entre transportistas, comerciantes y demás ciudadanos que eran extorsionados por dicha organización.

Según información de inteligencia, los sujetos operaban enviando mensajes con amenazas de muerte hacia sus víctimas. Los montos que exigían iban desde los S/ 1000 hasta S/ 3000 para brindar "seguridad" a los negocios.

Cabe mencionar que, el fiscal adjunto provincial Christian Cespedes Herrera contó con el apoyo de 11 fiscales especializados y personal policial del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

"Se dedicaban a extorsionar a motocars, mototaxistas y también a otro tipo de negocios como gimnasios y peluquerías (...)", dijo uno de los trabajadores del Ministerio Público a TV Perú.

Es así como, el grupo de sujetos detenidos, presuntos integrantes de la banda 'Los Injertos de La Perla' quedó a disposición de las autoridades para que las mismas continúen las diligencias de ley, en el marco del presunto delito de extorsión.