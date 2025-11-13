Dictan prisión preventiva para dos integrantes de banda criminal D.E.S.A. vinculados a la extorsión

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) informó que dos detenidos por delitos de extorsión y uso de armas de fuego recibieron prisión preventiva por 12 meses para continuar con las investigaciones en su contra.

12 meses de prisión preventiva contra detenidos

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho) estuvo encargada de la investigación en contra de los ciudadanos de nacionalidad venezolana, Eloy Sarango y Luis Quiroz.

Ambos son dos hombres vinculados a la banda criminal D.E.S.A. dedicada a la extorsión de empresas de transporte y otros comercios en diversos puntos de la capital.

A los imputados se les atribuye los presuntos delitos de extorsión en agravio de una empresa de transporte público; banda criminal y uso y/o porte compartido de armas de fuego y municiones.

Involucrados fueron detenidos en operativo de la PNP

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal provincial Jhover Reynaldo Salas Ostos relató que los dos incriminados fueron intervenidos durante un operativo policial cerca al cruce las avenidas Sol de Naranjal y Central.

La Policía Nacional del Perú (PNP) observó que los dos sujetos actuaban de una forma sospechosa por lo que solicitaron que detuvieran la moto lineal donde se transportaban, sin embargo, estos hicieron caso omiso a detener el vehículo.

Tras la inspección policial, los efectivos encontraron un arma de fuego abastecida con serie erradicada en la pretina del pantalón de Luis Quiroz, quien conducía el vehículo menor. Adicionalmente, se hizo una inspección a los celulares de ambos intervenidos donde se encontró material incriminatorio.

En los móviles se encontraron conversaciones, fotos, videos y audios que los vincularían a la banda criminal D. E. S. A. También se identificaron actos extorsivos en contra de una empresa de transporte a la que le exigían alinearse a sus requerimientos criminales. Al tener tal información incriminatoria, los efectivos policiales trasladaron a los detenidos hacia una dependencia policial.

Dentro del requerimiento fiscal. se sustentaron como principales elementos de convicción las actas de intervención policial, de registro personal y de visualización de los teléfonos de los investigados; la declaración de los efectivos policiales intervinientes; las pericias de balística forense y de residuos de disparos por arma de fuego.

Ambos imputados dieron positivo al examen de balística. Adicionalmente, se hizo la consulta en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec).