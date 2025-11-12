Madre de 'El Monstruo' cumplirá 36 meses de prisión preventiva: Poder Judicial revoca arresto domiciliario

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo' cumplirá 36 meses de prisión preventiva luego de que revocaran su arresto domiciliario impuesto en primera instancia.

Fiscalía apeló primera decisión

A través de las redes sociales el Ministerio Público informó que la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández de la Cruz, por el presunto delito de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos.

Como se recuerda, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, en agosto dispuso que la mujer cumpliera arresto domiciliario en su casa ubicada en Carabayllo. Ello por ser sindicada como una pieza importante para la estructura financiera de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte', que lideraría su hijo, recibiendo pago ilícito de diferentes actividades delictivas.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Tercer Despacho) logra 36 meses de prisión preventiva para Martina Hernández por los presuntos delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos. Hernández es madre de Erick Moreno, alias... pic.twitter.com/ScFzKPRrTZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025

La medida se da, luego de que se registrara un atentado con un dispositivo explosivo en la vivienda donde la mujer cumplía su prisión domiciliaria, por lo que el propietario del lugar reveló ser víctima de amenazas para exigirle retirar a Hernández.

Días más tarde, el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra, integrante del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, en una audiencia judicial reveló que hay un plan para secuestrar a Hernández.

El informe policial brindado por Guffanti expresó que, además de los mensajes extorsivos, los delincuentes, quienes se adjudicaron la detonación de un explosivo en la vivienda donde la madre de 'El Monstruo' está cumpliendo arresto domiciliario, estarían tramando secuestrar a la mujer.

Captura de la madre de 'El Monstruo'

En horas de la madrugada del 3 de junio, la PNP realizó un operativo simultáneo en viviendas vinculadas a integrantes muy cercanos a 'El Mounstruo'.

Entre los integrantes que fueron detenidos se encuentra Martina Esther Hernández De la Cruz, madre del peligroso criminal. La progenitora de Hernández recibiría el dinero proveniente de la extorsiones y lo distribuiría hacia el extranjero, donde se encuentra su hijo.

Junto a la mujer, cayó Yorgy Israel Araujo, quien sería el encargado de proveer las armas y participar en los ataques extorsivos. Así como él, la PNP informó que otros remanentes de 'Los Injertos del Norte' también fueron capturados. Hasta el momento, se tiene al menos 20 personas detenidas.

Es en ese contexto que, actualmente la Fiscalía logró en segunda instancia que se le dicte prisión preventiva a la madre de 'El Monstruo' por 36 meses, luego de revocarle la prisión domiciliaria.