Dina Boluarte: TC declara improcedente solicitud de aclaración por límites de investigación en su contra

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la solicitud de aclaración que presentó la presidenta de la República Dina Boluarte, para que la Fiscalía no recolecte información y documentos por las investigaciones en su contra. A través de su defensa, la mandataria hizo el pedido el pasado 19 de agosto.

Hasta en dos oportunidades

Según precisa el expediente del órgano judicial, las investigaciones podrán recabar información y documentos contra la mandataria en un máximo de dos oportunidades. La resolución aclara lo establecido en el fundamento 136 de la sentencia emitida el pasado 10 de julio.

"1. Declarar improcedente la solicitud de aclaración presentada por la titular de la Presidencia de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra. 2. Aclarar de oficio el fundamento 136, numeral (i) de la sentencia de fecha 10 de julio de 2025, conforme a lo expuesto en el considerando 7 del presente auto", indica el prólogo del documento.

Resolución del TC por solicitud de aclaración de Dina Boluarte.

En esta resolución emitida el 9 de setiembre último, participaron en la sesión del Pleno Jurisdiccional, los magistrados Luz Pacheco Zerga, presidenta del TC; Helder Domínguez Haro, vicepresidente; Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

Dentro del desarrollo del documento se especifica que la presidenta de la República fue incorporada en "calidad de tercero con interés en el resultado del proceso. Por tal motivo el órgano considera que su pedido no puede proceder.

La solicitud de Dina Boluarte

El pasado 19 de agosto, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, presentó un documento a los magistrados del Tribunal Constitucional para que se aclare y precise los términos de la sentencia que suspende las investigaciones que abrió la Fiscalía a su defendida hasta que finalice su estadía en el Gobierno.

De lo contrario, de admitirse pedidos de información y solicitudes de prueba documental sin limitación alguna a una presidenta en funciones, pudiendo ser ad infinitum, la finalidad de evitar la perturbación del cargo presidencial se desnaturalizaría, situación grave que he enfrentado como Presidenta desde inicios de mi mandato", precisa el punto 4.

