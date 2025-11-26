Fiscal Juárez Atoche destaca trabajo de Equipo Especial Lava Jato: "Tenemos seis sentencias condenatorias"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal Germán Juárez Atoche destacó que el Equipo Especial Lava Jato ha logrado hasta el momento seis sentencias condenatorias. Ello, en el marco de la condena contra Martín Vizcarra, que fue obtenida por su trabajo investigando su vinculación a casos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua.

No es la primera victoria de Atoche

Desde que este grupo de fiscales trabaja en conjunto contra funcionarios vinculados a hechos ilícitos, ha habido un número importante de ellos que ha sido sentenciado. Esto lo resaltó Juárez Atoche, pese a la complejidad que muchos de ellos demoran, pero finalmente tienen resultados positivos.

"Pienso que el equipo en general... los resultados están ahí a la vista. Tenemos prácticamente seis sentencias condenatorias. Caso 'Bonos Soberanos' que lo lideré y ganamos con sentencia condenatoria. Caso Ollanta Humala, que también lo he llevado yo. Caso Toledo que lo llevó mi colega Domingo Pérez", nombró, entre otros el fiscal.

Según su perspectiva, que haya personas que cuestionen la efectividad de las labores del equipo especial Lava Jato, es por conveniencia. Aseguró que mientras las indagaciones se sigan realizando con rigurosidad, se conseguirá poner tras las rejas a funcionarios corruptos como Martín Vizcarra.

"Cuando dicen que este equipo especial habría fracasado, eso es falso. Eso le conviene a algunas personas que justamente están siendo investigadas por el equipo especial y saben que las investigaciones rigurosas van a terminar con un fallo como el que hemos obtenido el día de hoy", puntualizó.

Sentencia de Martín Vizcarra

Este miércoles 26 de noviembre se realizó la audiencia del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional que sentenció a 14 años de prisión a Martín Vizcarra por el caso 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'. El Poder Judicial lo encontró culpable de haber recibido coimas cuando fue presidente de la región moqueguana.

La lectura de la sentencia estuvo a cargo de la jueza Fernanda Ayasta, considerando "probado" que el líder del partido político Perú Primero, manejaba información para favorecer a la empresa Obrainsa. También mencionó la reunión que sostuvo con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para darle S/. 1 millón a cambio de datos y una avioneta.

Tras conseguir que el Poder Judicial sentencie a 14 años de prisión a Martín Vizcarra, el fiscal que estuvo a cargo del caso, Germán Juárez Atoche, destacó la labor del Equipo Especial Lava Jato. Resaltó que su labor ha conseguido que seis personas hayan recibido condenas.