Diego Bazán a favor de censurar a Santiváñez: "Es necesario y urgente, no da garantías de que hará un buen papel"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, cuestionó seriamente al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por su retorno al Gabinete Ministerial. Según precisó, la salida de Santiváñez es "necesaria y urgente", debido a los cuestionamientos que existen en su contra y a que no haría un buen papel dentro del sector al que fue designado.

Boluarte sigue generando "incertidumbre"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario indicó que la persona que asume la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) debe tener credibilidad y estar "implacable", algo de lo que Santiváñez carecería.

"Creemos que es necesario y urgente la salida del señor Santiváñez, desde el Ministerio de Justicia no da garantías, en lo absoluto, de que va a hacer un buen papel, de que vamos a tener una persona que nos represente a nivel internacional frente a la posibilidad de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo a Canal N.

De tal modo, Bazán no solo cuestionó a Santiváñez, sino también a la propia presidenta Dina Boluarte, debido a que día a día continúa fabricando "incertidumbre" dentro de su entorno en el Gobierno; ello en el marco de los cuestionamientos que existen actualmente y existieron cuando Santiváñez era ministro del Interior, motivo por el que fue censurado en marzo del presente año.

Renovación Popular definirá postura mañana

En tal sentido, aseguró que la bancada de Renovación Popular tendrá una reunión el próximo miércoles 3 de septiembre al mediodía, para sentar una posición sobre el posible apoyo para presentar una moción de censura contra Santiváñez. Además, indicó que si bien respeta la posición de bancada, particularmente, sí considera "necesario y urgente" la salida del actual ministro de Justicia.

"Él no puede seguir en el cargo, no da estabilidad al Gobierno y esto podría poner incluso en juego, la permanencia del señor Arana como premier porque él es co-responsable de haber aceptado un ministro cuestionado como el señor Santiváñez", enfatizó Bazán.

Como se recuerda, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, respondió a las acusaciones en su contra dentro del denominado caso Ícaros, en el que la Fiscalía lo señala como "hombre clave" de una presunta red criminal que operaba dentro del Estado. Sin embargo, rechazó la hipótesis fiscal, negó vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, y sostuvo que la investigación carece de sustento.

De esta manera, el parlamentario Diego Bazán aseguró que, particularmente, se encuentra a favor de apoyar la presentación de una moción de censura contra Juan José Santiváñez, quien retornó al Ejecutivo tras ser censurado.