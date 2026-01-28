Huánuco: 12 meses de prisión preventiva a pareja vinculada al narcotráfico y la extorsión

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una pareja conformada por un hombre y una mujer que presuntamente se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico y la extorsión en Huánuco, pasará 12 meses luego de que les dictaran prisión preventiva. El delito de los que se acusa es de lavado de activos en agravio del Estado.

Les encontraron miles de soles

La medida fue otorgada gracias al trabajo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Huánuco. La intervención ocurrió el pasado 23 de enero en la carretera Fernando Belaunde Terry en el distrito Pucayacu y se les encontró la suma de 37 800 soles en efectivo, sin que pudieran justificar su procedencia.

El trabajo de los fiscales reveló que el monto incautado estaría vinculado a actividades de tráfico ilícito de drogas y extorsión. Incluso, estas tendrían conexiones en la provincia de Pataz, en La Libertad, una zona que ha sido identificada como foco crítico de la criminalidad organizada, minería ilegal y narcotráfico.

Se ha dispuesto que Jesús Anthonio Argomedo Calderón y Chris Lucero Díaz Grados sean ingresados a un establecimiento penitenciario mientras duran las diligencias. En ellas se buscará determinar el alcance de las actividades ilícitas y posibles nexos con organizaciones criminales que estas dos personas tendrían.

"Frente a este resultado, los fiscales de la FECOR Huánuco ratifican su compromiso de combatir de manera frontal el delito de delito de lavado de activos, organización criminal y demás conductas ilícitas que afectan gravemente el orden público y la seguridad de la población", cierra el comunicado de la Fiscalía.

Golpe al narcotráfico en Huánuco

En un nuevo operativo realizado por la Policía Nacional en esta región entre el 11 y 12 de enero, se destruyeron más de 55 mil soles en laboratorios que eran utilizados para la elaboración de la pasta básica de cocaína (PBC). La acción se realizó en el sector Cashapampa, distrito de Monzón.

La Dirección Antidrogas (DIRANDRO) estuvo a cargo de la operación que inutilizó insumos químicos, combustible y hoja de coca en proceso. Esto afectó a las organizaciones narcotraficante de la zona y que no se encontraron cuando se llevó a cabo la intervención, por lo que no hubo ninguna captura.

