Fiscalía solicita incoación de proceso inmediato contra el sujeto acusado de tocamientos indebidos por actriz

La actriz peruana Kimberly Nicole Pérez Infante denunció que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte un sujeto, cuando iba saliendo del gimnasio ubicado en las inmediaciones de la avenida República de Panamá, en Surquillo. Tras la denuncia el Ministerio Público informó que solicitó la incoación de proceso inmediato contra el hombre.

Fiscalía busca acelerar proceso contra denunciado

La Fiscalía solicitó la incoación de proceso inmediato para dar celeridad al caso y lograr obtener una sentencia contra el imputado Guillermo Soto, a quien se le acusa por haber cometido el presunto delito de tocamientos indebidos contra Kimberly Pérez.

La institución informó que, como parte de las diligencias urgentes e inaplazables, se recabó la declaración de la agraviada y del investigado, así como los videos que registraron lo ocurrido. El caso se encuentra a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familia de Lima Centro, liderada por la fiscal Graciela Muñoz.

Denuncia de tocamientos indebidos

Según el testimonio de la artista a Panamericana, el presunto agresor la venía siguiendo y le tocó lo glúteos antes de salir huyendo. Su escape se vio interrumpido por la intervención de dos transeúntes que redujeron al hombre.

La misma actriz grabó parte de los hechos mientras perseguía al individuo mientras le reclamaba lo sucedido. En el video se logra apreciar como lo alcanza para increparlo y coordinar su entrega a la policía, quienes lo trasladaron hasta la dependencia del sector.

La actriz pidió a las autoridades que el proceso se agilice y se investigue a fondo. Además, afirmó que había recibido la denuncia de otras mujeres que presuntamente también habrían sido acosadas o perseguidas por el mismo hombre, pero que sus diligencias no prosperaron.

"Si bien es cierto, cuando yo fui a la comisaría me comentaron que no tenía antecedentes esta persona, han salido ya, me han llegado tres denuncias formales por el mismo delito a este hombre, por acoso, tocamientos indebidos y además, denuncias también de personas que (...) no procedieron", dijo.

Es en este contexto que la Fiscalía ha solicitado el proceso de incoación de proceso inmediata para lograr una sentencia contra el acusado de presuntos tocamientos indebidos contra la actriz.