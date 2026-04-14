Abren investigación contra popular CANTANTE por fiesta ilegal en cárcel: Esto se sabe

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un popular cantante se encuentra en el 'ojo de la tormenta'. La Fiscalía abrió investigación preliminar en su contra por una fiesta ilegal realizada en una cárcel, denominada como "megaparranda vallenata".

Cantante animó en fiesta ilegal en cárcel de Itagüí

Un video difundido por Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, puso en serios aprietos al cantante de vallenato Nelson Velásquez, quien realizó una presentación al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Colombia, el último 8 de abril. Este caso puso en la mira y en relieve los beneficios recibidos por gestores de paz vinculados con el crimen organizado.

De acuerdo a medios colombianos, el artista, exvocalista de 'Los Inquietos del Vallenato' y conocido por temas como 'Cuándo te vayas', 'Te pierdo y te pienso' y 'Vivimos lo nuestro', estuvo presente en la fiesta ilegal donde estuvieron presentes reclusos de alto perfil criminal de Medellín y el Valle de Aburrá como alias Douglas, Vallejo, 'Tom' o 'Carlos Pesebre'.

Asimismo, se reveló que el evento incluyó entrada de bebidas alcohólicas prohibidas y ha motivado sanciones administrativas, pero no solo eso, sino que también la Fiscalía General de Colombia decidió pronunciarse por las irregularidades presenciadas en la prisión.

Investigan a Nelson Velásquez por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía precisó que abrió, este martes 14 de abril, nuevas líneas de investigación preliminar que involucra tanto a funcionarios del sistema penitenciario como al cantante Nelson Velásquez por la "megaparranda vallenata". El caso incluye acusaciones por posible enriquecimiento ilícito relacionado con la presentación privada realizada días atrás dentro de la cárcel de Itagüí.

Buscan determinar el origen del dinero con el que se financió el evento. Asimismo, la investigación contempla revisar los permisos otorgados, el ingreso de equipos logísticos y la participación de funcionarios del sistema penitenciario.

Las Fiscalía compulsó copias para evaluar si el pago recibido por el cantante podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito, pues, según las denuncias, habría recibido unos 100 millones de pesos por su presentación.

Petro ordenó traslado de presos que organizaron la fiesta

Finalmente, medios colombianos como RCN revelaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el traslado de los voceros de paz que participaron de la organización de una fiesta vallenata con Nelson Velásquez, en la cárcel de Itagüí, el pasado miércoles 8 de abril.

"Los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, entran a otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema", indicó el mandatario, luego de que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz urbana con las bandas criminales del Valle de Aburrá.

De esa forma, la industria musical se ha visto sorprendida por la noticia de que la fiscalía abrió indagación preliminar por la fiesta en cárcel de Itagüí y puso la lupa sobre el cantante de vallenato, Nelson Velásquez.