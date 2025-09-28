Francisco Rivadeneyra: Exjefe de la BRECC Lima Norte denuncia amenazas por cuestionar deficiencias en la PNP

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En comunicación con Exitosa, el Cmdt. (r) PNP Francisco Rivadeneyra Gilvonio acusó haber recibido amenazas contra su integridad por denunciar irregularidades al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El también exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte manifestó sentirse avergonzado por la relación que tendrían varios efectivos policiales con peligrosos delincuentes para así hacer quedar impune sus delitos y mantenerlos en la clandestinidad, tal como lo reveló el propio Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", tras su captura en Paraguay.

Recibe amenazas desde abril

En entrevista con Cecilia García en "En Defensa de la Verdad", la exautoridad policial comentó que desde abril viene recibiendo amenazas por las peligrosas conexiones que habrían en la institución, motivo por el cual, le generó su pase a retiro a finales de 2024, según aseveró en Hildebrandt en sus Trece en febrero último.

"Tu sales a denunciar y se te vienen con todo. Yo he recibido una amenaza en abril, a través de un tercero que le han mandado a decir que: 'dile a tu primo que deje de hablar, porque le vamos a caer con todo'. Ahorita también estoy recibiendo amenazas indirectas", narró este domingo en Exitosa.

En ese sentido, lamentó que más de un caso de criminalidad esté con total impunidad debido a la aparente complicidad de más de un alto mando policial. "Yo me siento avergonzado", expresó. Frente a esta situación que empaña la imagen de la PNP, el exoficial hizo un llamado a todos sus "colegas honestos" a que "no es tarde, que es hora de que la Policía se fortalezca", señaló.

Responde a críticos por mencionar posibles nexos con "el Monstruo"

El comandante en retiro también respondió a quienes lo han criticado en los últimos días por mencionar que efectivamente habrían nexos entre miembros de la Policía Nacional del Perú y el ahora recluido alias "el Monstruo".

Como se recuerda, el pasado 25 de septiembre, en "Exitosa Perú", Rivadeneyra Gilvonio mencionó que la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' no solamente la integrarían los lugartenientes de Erick Moreno Hernández o altos mandos policiales, también estarían involucrados políticos y civiles de gran relevancia.

"Ha salido un oficial que ha participado en la captura de Abimael a decir que es un odio visceral contra Dina de la izquierda, ¿o sea el 'Monstruo' es izquierdista? Un opinólogo dijo que 'está dividiendo a la Policía', ¿o sea el 'Monstruo' es terrorista?, manifestó.

Finalmente, también cuestionó a la mandataria y a los políticos de turno por atribuirse la captura de Moreno Hernández. cuando no han tenido participación alguna en el operativo y porque los delincuentes siguen matando a diario.