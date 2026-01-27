JNJ obliga a jueces y fiscales a actualizar sus datos para garantizar transparencia al ciudadano

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la destitución de Delia Espinoza como fiscal suprema titular el pasado viernes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) exige a jueces y fiscales titulares, provisionales y supernumerarios que actualicen sus datos de manera obligatoria, a fin de asegurar la transparencia al ciudadano.

Magistrados de todo el país deberán presentar declaración jurada

De acuerdo a la Ley 30155, que regula la publicación electrónica de las resoluciones, disposiciones y notificaciones del organismo autónomo, los jueces, juezas y fiscales de toda índole están obligados a presentar una declaración jurada ante la JNJ.

En ese documento, deberán consignar su domicilio real, correo electrónico personal e institucional, número de teléfono celular y fijo.

Los magistrados de todo el país podrán presentar esta información en el portal online de la JNJ.

El organismo autónomo de justicia subrayó que, conforme a la legislación vigente, la no presentación o actualización de esta declaración jurada es considerada una falta.

Además, resaltó que mantener sus datos actualizados fortalece la comunicación institucional y contribuye por transparencia al adecuado funcionamiento del sistema de justicia en el país.

JUSDEM acusa a Rospigliosi de interferir en la justicia y critica a JNJ

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) acusó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de interferir directamente en el sistema judicial mediante constantes "amenazas" con "fines intimidatorios" que constituirían un "debilitamiento progresivo de la independencia judicial".

El comunicado se emitió este lunes por la tarde, tres días después de que el titular interino del Parlamento presente una denuncia ante la JNJ contra una jueza por no aplicar la ley sobre APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y ONG, acusándola de presunto prevaricato por desacatar la Ley 32301.

Asimismo, expresaron su preocupación y rechazo ante la última decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza y no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, disponiendo la permanencia de Tomás Aladino Gálvez, quien se encuentra "seriamente cuestionado por graves irregularidades".

"Tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca debilitar la institucionalidad democrática", se lee en el comunicado.

En ese sentido, advirtieron que un "debilitamiento progresivo" de la independencia judicial y fiscal a causa de "acciones u omisiones" del Congreso y otros órganos del Estado.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) exhortó a jueces y fiscales titulares, provisionales y supernumerarios que están obligados a registrar sus datos de manera transparente según la ley.