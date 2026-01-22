JNJ aprobó por mayoría no ratificar a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificar en el cargo a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo, tras no alcanzar la votación necesaria.. Esto se dio en el marco de la convocatoria N° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ de los Procedimientos Individuales de Evaluación Integral y Ratificación.

Su labor no convenció

Con la presencia de la presidenta del órgano jurídico, María Teresa Cabrera, la ponencia estuvo a cargo del miembro del Pleno, Cayo César Galindo. En su informe detalló que Sánchez Velarde "no ha satisfecho, en forma integral, los rubros necesarios para obtener su ratificación" y así se terminó evidenciando en la decisión.

La votación decidió finalmente aprobar por mayoría la no ratificación del fiscal supremo. Se valoró otros aspectos como la conducta del magistrado, la asistencia y puntualidad, sus antecedentes disciplinarios, la calidad de sus decisiones, desarrollo profesional, etcétera.

📌⚖️ La @JNJPeru presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, decidió, por mayoría, no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en el marco de la convocatoria n.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ.https://t.co/P6CTXuBeRy — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 22, 2026

Sobre actos de indisciplina, el magistrado registra una suspensión de 120 días al estar acreditado en la comisión de faltas disciplinarias muy graves. Esto ocurrió en noviembre del 2024, al haber percibido una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), entre 2020 y 2021, y cobrar sueldos como fiscal y docente.

"Con estas acciones, la Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso de garantizar, procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales y de esta forma fortalecer el sistema de justicia del país", cierra el comunicado de la JNJ.

Breve paso como fiscal de la Nación

Tras la suspensión de Delia Espinoza, el 21 de setiembre del año pasado Sánchez Velarde fue nombrado fiscal de la Nación interino, mediante la resolución 2956-2025-MP-FN. En ese momento era el miembro más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos y le correspondía asumir el cargo por la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Sin embargo, declinó a aceptar el puesto y un día después la JFS eligió a Tomás Gálvez. Esto se dio debido a que Zoraida Ávalos, quien era la segunda más longeva, también se rehusó a aceptar. Cabe precisar que en ese momento, el actual fiscal de la Nación tenía pocos meses de haber sido restituido por resolución del TC.

Por no haber satisfecho los rubros necesarios, la Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Sánchez Velarde. Cabe resaltar que él era el miembro más antiguo de la Junta Nacional de Fiscales.