José Domingo Pérez debe cumplir su suspensión por faltar a la ley, señala abogada de Keiko Fujimori

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En declaraciones para Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó que el fiscal José Domingo Pérez debería aceptar su suspensión en lugar de acusar una presunta maniobra desde el Ministerio Público.

Instó a Pérez a asumir decisión

En entrevista para Informamos y Opinamos, Loza opinó sobre las declaraciones de Pérez al indicar que la suspensión en su contra y la decisión del Poder Judicial no son coincidencia, pues se han dado al mismo tiempo.

"Yo creo que recurrir a ese tipo de argumentos, totalmente carente de sustento y hablar de coincidencias, mera suposiciones o enjambres, sin sustento le viene mal, le viene mal al país. Yo creo que él, como magistrado, representante del Ministerio Público debe ser correcto y cumplir lo que ordena la constitución y dejarse simplemente de este tipo de argumentación totalmente subjetiva, sesgada, sin sustento alguno, de querer reprochar", expresó.

La abogada de Keiko Fujimori consideró la acusación de Pérez muy grave como para que un fiscal en ejercicio la haga de forma ligera, por lo que lo instó a parar con argumentaciones "sin sustento".

PJ notificó decisión

La defensa de la lideresa de Fuerza Popular, informó que se recibió el último martes 13 de enero la notificación del Poder Judicial en el que decidieron archivar el caso Cócteles. Loza aprovechó para cuestionar el pedido realizado por José Domingo Pérez al magistrado que tomaría la decisión en la audiencia.

"La Fiscalía, en este caso el fiscal Domingo Pérez, solicitó algo que está en contra de la ley. Es decir, le pidió al juez que desacate, que desobedezca un mandato del Tribunal Constitucional a sabiendas que la ley lo prohíbe. Hoy el juez, cumpliendo lo que establece la Constitución ejecutó la sentencia que establecía algo muy simple, que los hechos por los que se le venía procesando a Keiko Fujimori no constituían delito por lavado de activos", expresó.

En ese sentido, consideró "preocupante" que tras 10 años el fiscal no cuente con fundamentos jurídicos para realizar una acusación contra Keiko Fujimori. Asimismo sostuvo que esperan que la Sala de Apelaciones reconfirme la ejecución del reciente fallo judicial a su favor.

"Era lo que correspondía, yo creo que ningún juez a nivel nacional hubiera hecho lo contrario. Lo contrario implicaría quebrar el ordenamiento constitucional y legal de nuestro país, se ha hecho lo correcto, lo que cabía lo que correspondía. Yo creo que ningún jurista va a decir sanamente lo contrario. Nosotras estamos, bueno era lo que cabía, y nosotras estamos llanos en este caso a respetar como siempre con las decisiones judiciales", explicó.

Es tras la decisión del Poder Judicial y la suspensión por seis meses contra José Domingo Pérez, que Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, le pidió al fiscal que asuma la decisión tomada y no de argumentos sin sentido.