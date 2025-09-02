Poder Judicial autoriza levantamiento del secreto bancario y tributario de Andrés Hurtado

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario, tributario y busátil del exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", así como el de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu e Iván Siucho Neira.

Investigación por tráfico de influencias

La medida se da en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. El encargado de aprobar la medida fue el juez supremo Juan Carlos Checkley, luego de que las Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos hiciera el requerimiento.

El magistrado determinó que la medida es idónea, necesaria y proporcional, pues permitirá establecer la realidad de las operaciones que supuestamente efectuaron los investigados, por ende, podrá proporcionar mayor información sobre personas que pudieron estar involucradas en los actos ilícitos.

Además, remarcó que con la acción se logrará averiguar datos de relevancia para esclarecer los hechos incriminados, que son de interés público debido a la gravedad de los delitos que se investigan.

Bajo estos argumentos, Checkley acogió el requerimiento fiscal para que se autorice el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de cuatro empresas, en su condición de personas jurídicas vinculadas al expresentador de televisión. Ello, con la finalidad de verificar si se usaron sus cuentas para realizar actos de corrupción cinvulados a los hechos ilícitos materiales de la investigación.

Prisión preventiva

Andrés Hurtado, cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho por se investigado por la Fiscalía Suprema por su presunta intervención en el pago de una presunta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a favor de, la ahora detenida, fiscal superior Elizabeth Peralta. Ello, con el fin de recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en 2020, y de otros hechos.

Además, sobre Hurtado pesa un mandato de prisión preventiva de 9 meses, como parte de la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019, para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de que pudiera jugar en China.

De esta manera, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario y tributario de Andrés Hurtado y otros implicados.