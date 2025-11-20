Martín Vizcarra: Poder Judicial programa para el 26 de noviembre lectura de su sentencia

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para este miércoles 26 de noviembre, la lectura de la sentencia del juicio oral del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, procesado por los casos 'Lomas de Ilo' y ' Hospital de Moquegua'.

Tras culminar los alegatos finales de ambas partes, el Poder Judicial informó que el fallo se empezará a dar a conocer desde las 9:00 a. m. Al mandatario la Fiscalía lo responsabiliza del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor.

Lo que apunta el Ministerio Público

Como es de conocimiento, el proceso que afronta el exmandatario peruano entre 2018 y 2020 es en su condición de exgobernador regional de Moquegua. Sobre esta imputación en su contra, entre agosto y septiembre del presente año permaneció en los penales de "Barbadillo" y "Ancón II".

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó cinco meses de prisión preventiva en su contra, figura que fuera aceptada por el juez Jorge Chávez Tamariz; no obstante, logró que dicha disposición fuera levantada gracias a un fallo de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

De acuerdo con la teoría fiscal, Martín Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Cabe señalar que, ambas constructoras admitieron haber sobornado al exjefe de Estado a cambio a adjudicarse las licitaciones de los mencionados proyectos, a través de un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público. En ese sentido, el fiscal Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial 15 años de cárcel contra el exmandatario (seis años por el caso 'Lomas de Ilo' y otros nueve años por el de 'Hospital de Moquegua').

Acudirá a la sede judicial a escuchar su sentencia

Tal como lo ha venido expresando en todas las audiencias a las que fue citado, el exmandatario ratificó esta tarde su inocencia, señalando, además, que asistirá a la sede judicial para escuchar la sentencia del proceso que llegó a su final. Asimismo, destacó que, ha venido colaborando en el juicio, por lo que su presencia está garantizada.

"Lo he dicho delante de los tres magistrados, que voy a venir la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a. m. y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente que estaré aquí presente, claro con la confianza de que voy a ser absuelto", aseveró.

Vizcarra Cornejo estuvo acompañado de una portátil y de su hermano Mario, quien esta mañana en Exitosa respaldó al expresidente; además, de calificar como "patraña" el proceso judicial en curso.

De confirmarse la sentencia condenatoria, Martín Vizcarra sería el cuarto exmandatario en el penal de Barbadillo, reclusorio que actualmente alberga a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.