Ocho policías fueron detenidos por presuntamente pedir dinero durante estado de emergencia

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

De forma preliminar se detuvo a ocho policías que están involucrados en el cobro de dinero durante las intervenciones realizadas por el estado de emergencia en Lima y Callao. A estos efectivos se les investigará por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y robo agravado.

Algunos efectivos son reincidentes

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Primer Despacho) estuvo a cargo del allanamiento de siete inmuebles y la detención preliminar de los agentes de la PNP. Estas acciones se realizaron contra elementos de la Depincri de San Martín de Porres.

Entre los detenidos hay un oficial, como el alférez PNP Peter Llanca. Completan la lista los suboficiales PNP Edwin Acuña, Ronald Castillo, Neil Rafael, Julio Raime, Miguel Egas, Junior Mauricio y Mauricio Benavides. Los tres últimos de la lista ya habían sido intervenidos el pasado 12 de enero por hechos similares.

Las labores fiscales se realizaron en los distritos de Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino, Puente Piedra y San Martín de Porres, siendo la sede de la Depincri de este última jurisdicción uno de los lugares inspeccionados y donde se logró incautar material que servirá para las investigaciones.

De acuerdo a la denuncia realizada, en mayo del 2025, durante el estado de emergencia, los implicados ingresaron a un hostal en SMP para presuntamente intervenir a algunos ciudadanos extranjeros. Con el uso de la fuerza, se apropiaron de dinero y bienes materiales, antes de realizar el operativo.

Procesos continuó en sede policial

Además de los foráneos, la dueña del hospedaje también fue detenida y conducidos hasta la Depincri de San Martín de Porres. Frente al resto de efectivos investigados, uno de ellos le solicitó a la esposa de uno de los detenidos que le pague un dinero a cambio de su liberación, lo que terminó en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Con el conocimiento del caso, la fiscal anticorrupción Edith Mabell Cabrera García dio inicio a la investigación preliminar, en la que solicitó y consiguió que se dicte la orden de allanamiento de siete inmuebles y la detención de los agentes involucrados.

El presunto cobro de dinero en una intervención ocurrida en el estado de emergencia y denunciada en mayo del año pasado, significó que ocho policías fueran detenidos preliminarmente. Dentro del grupo, se encuentran tres efectivos que ya habían sido arrestados con anterioridad al verse involucrado en delitos similares.