Martín Vizcarra niega encuentro con Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo: "Él está en otro lado"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de su permanencia en el Penal de Barbadillo, Martín Vizcarra brindó su primera entrevista en el set de 'Hablemos Claro' a través de la señal de Exitosa. En esta charla, el expresidente brindó nuevos detalles de lo que fue su más de 20 días privado de su libertad y explicó lo que habría sido el sonado encuentro con Pedro Castillo.

Martín Vizcarra estaba lejos de la celda de Pedro Castillo

En primer lugar, el líder de Perú Primero dejó en claro que nunca hubo un cruce de manera personal con el exmandatario y que su contacto se dio a través de un trabajador del establecimiento penitenciario. Todo comenzó la primera noche donde fue recluido donde solo alcanzó a llevar unas cuantas prendas antes de conocer su celda.

Incluso, Martín Vizcarra detalló que el ambiente donde estuvo recluido estaba lejos de donde se encontraba por lo que un encuentro era casi imposible. Con quien si mantuvo cercanía fue con Ollanta Humana ya que su celda estaba al lado de la suya.

"A Pedro Castillo le ha pasado lo mismo que a mi, de un momento a otro estuvo en prisión. Yo llegué a la cárcel con una mochila donde tenía mi pijama y dos mudas de ropa interior, nada más. Yo no tengo contacto con Pedro Castillo, él está en otro ambiente, son dos puertas de acero las que nos separan. Con quien si tenía contacto era con Ollanta Humala porque su celda estaba al lado de la mía. Toledo y Castillo están al otro lado", indicó.

Martín Vizcarra negó encuentro con Pedro Castillo en penal de Barbadillo.

Niega encuentro con Pedro Castillo

En esa línea, Vizcarra Cornejo señaló que el único contacto que se dio con el exjefe de Estado nacido en Chota se dio a través de un gesto enviado por él mismo. Según indicó, recibió, de manos de un trabajador, un pequeño paquete el cual contenía frutas y una frazada lo que fue clave para pasar la noche en prisión.

"Sin embargo, uno de los trabajadores me lleva en la noche una bolsita con una mandarina, un plátano, una manzana y una frazada porque si que hace frío. El trabajador me dice que el señor Pedro Castillo me enviaba esto. Lo tomé como un gesto importante y que no veo malo. Lo describe como una persona pensando en otro ser humano", añadió.

De esta manera, el expresidente Martín Vizcarra negó haber tenido contacto alguno con Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo durante los días que estuvo recluido de su libertad.