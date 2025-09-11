Martín Vizcarra: "Pedro Castillo debería estar en libertad, desde su prisión hay irregularidad"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra acudió a los estudios de Exitosa este jueves 11 de septiembre para conversar de los principales temas de la coyuntura política nacional. Uno de los puntos sobre los que fue consultado fue sobre la actual situación de Pedro Castillo quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo en Ate mientras se le sigue el juicio por el presunto delito de rebelión y traición a la patria.

Debería estar en libertad

Ahí, el expresidente aseguró que la prisión en contra de su homólogo es completamente injusta ya que su arresto se dio cuando aún era jefe de Estado. Además, señaló que fue vacado sin haberle dado derecho a defensa. En general, indicó que todo fue muy irregular.

"Yo lo he dicho una y otra vez que para mi, Pedro Castillo debe estar en libertad, desde su prisión hay irregularidades. A él lo tomaron preso siendo presidente, antes de vacarlos ya estaba preso. Era el presidente de la República y ya tenían todo armado. Lo vacan sin darle derecho a defensa. Lo metieron a la cárcel a la prepo sin respetar sus derechos humanos", indicó.

Niega encuentro con Pedro Castillo

Otro hecho que fue aclarado por Martín Vizcarra fue su presunto encuentro con Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo durante los más de 20 días que estuvo privado de su libertad. Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el líder de Perú Primero había dado a entender que esto se había dado al interior de dicho establecimiento penitenciario.

Sin embargo, el exmandatario aseguró que esto nunca se dio y que lo único que sucedió fue que el nacido en Chota le envió un paquete que contenía frutas y una frazada para que pueda pasar su primera noche en Barbadillo. Esto le fue de vital importancia ya que no había llevado ropa abrigadora al momento de ingresar a su celda.

"Uno de los trabajadores me lleva en la noche una bolsita con una mandarina, un plátano, una manzana y una frazada porque si que hace frío. El trabajador me dice que el señor Pedro Castillo me enviaba esto. Lo tomé como un gesto importante y que no veo malo. Lo describe como una persona pensando en otro ser humano", añadió.

De esta manera, Martín Vizcarra aseguró que Pedro Castillo se encuentra injustamente privado de su libertad en el Penal de Barbadillo y que su arresto no debió darse ya que aún era presidente de la República.