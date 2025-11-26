PJ condena a miembro de red de Rodolfo Orellana que facilitó posesión ilegal de terreno

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) condenó a cuatro años de pena privativa de libertad contra Diógenes Cabrejos Sánchez, miembro de la red criminal del sentenciado Rodolfo Orellana. Investigado fue condenado por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

Condena en contra de miembro de red Orellana

La Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María investigó a Diógenes Cabrejos, uno de los miembros de la red criminal encabezada por Rodolfo Orellana, abogado y empresario sentenciado por el delito de asociación ilícita para delinquir.

Recientemente, el Poder Judicial condenó a Cabrejos a cuatro años de pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil de S/ 50 000 a favor del Estado.

Según la investigación fiscal, se acreditó que Cabrejos Sánchez junto a otros imputados del 'Clan Orellana' realizaron diversos actos delictivos de forma organizada, incurriendo en una alianza para la gestión de actos jurídicos con apariencia válida.

Tales documentos jurídicos fraudulentos se realizaron con el fin de que Orellana obtuviera ilegalmente un inmueble ubicado en el fundo Santa Rosa, distrito de Lurín, en Lima Sur, con el fines de tráfico de terrenos. Por tal caso, Orellana Rengifo se encuentra sentenciado por el delito de asociación ilícita para delinquir.

La fiscal adjunta superior Luz Liberato Conde interpuso recurso de nulidad a la sentencia en primera instancia y solicitó que la pena dictada sea efectiva, sin embargo, el Poder Judicial estimó que sea suspendida.

Cómplice de Orellana para obtener terreno ilegalmente

La red criminal manejada por Orellana extendió su poder criminal por un periodo de hasta 12 años con manejo de fiscales, jueces y otras autoridades con el fin de encubrir sus actos ilícitos.

A Orellana se le imputa ser cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos para lo cual necesitó el apoyo criminal de grande y pequeño.

La reciente orden del Poder Judicial incrimina a Diógenes Cabrejos Sánchez por declarar falsamente ante un notario público que el sentenciado Orellana Rengifo tenía la posesión de dicho inmueble.

Cabrejos funcionó como testigo para un procedimiento legal para adquirir la propiedad de un bien, mientras que Orellana fingió la celebración de un contrato de compraventa. De esta manera, logró la titularidad del bien y llegó a inscribirlo en Registros Públicos (Sunarp) y posteriormente venderlo.

