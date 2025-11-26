Rafael Vela tras sentencia a Martín Vizcarra: "Permanentemente hemos sufridos presiones"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que el Poder Judicial dictara 14 años de prisión contra Martín Vizcarra por casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua', el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial 'Lava Jato', se pronunció. Manifestó que pese a las constantes presiones que tienen, logran resultados porque les permiten hacer su trabajo..

Siempre dan la cara

A la salida de la sede del PJ, el letrado que representó al Ministerio Público en contra del exgobernador de Moquegua, hoy condenado, aseguró que las presiones internas complican su labor. Sin embargo, si les dan tiempo, consiguen poner en prisión a funcionarios por actos de corrupción.

"Nosotros permanentemente hemos sufrido presiones, hemos sido objeto de suspensiones ilegales que han sido corregidas por el Poder Judicial, es el último bastión de la democracia, del respaldo por la autonomía fiscal. Tenemos que afrontar presiones internas y estamos a la expectativa de dar la cara y estos son los resultados", sostuvo Vela.

Sobre el presente del equipo especial 'Lava Jato', Vela Barba manifestó que de momento están laborando con normalidad. No obstante, están a la espera de cualquier llamado de autoridades superiores para que los citen y ofrezcan sus argumentos para evitar que sea anulado.

"Estamos la expectativa de cualquier decisión que se pueda tomar, porque cuando existen este tipo de iniciativas, nosotros también tenemos el derecho de exponer nuestros argumentos. Esperemos que la Junta de Fiscales Supremos también nos puedan llamar y podamos confrontar ante una solicitud de desactivación", expresó.

Vela opinó sobre Delia Espinoza

Con respecto a la aprobación de la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos contra Delia Espinoza, por parte de la Comisión Permanente, el fiscal brindó su opinión. Al ser un tema político, evitó mostrar una posición en contra o a favor y que sus abogados son los que deberán encargarse de revertir dicha decisión.

"Es un asunto de la política, nosotros como Ministerio Público siempre tratamos de buscar que la autonomía fiscal se respete. Pero la señora Espinoza tiene su defensa y yo no podría hacer un comentario al respecto", indicó.

