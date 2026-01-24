PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra efectivos de la PNP acusados de 'sembrar' droga a ciudadanos

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictaminó una medida cautelar en contra de seis efectivos de la Policía Nacional acusados de 'sembrar' droga en una intervención irregular en contra de dos ciudadanos.

Los efectivos policiales son investigados por el delito de concusión. Entre los detenidos se encuentran suboficiales de la Depincri, un alférez y hasta un coronel.

18 meses de prisión preventiva

Por solicitud de la Fiscalía, el PJ dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de seis policías investigados por el delito de concusión luego de que fueran acusados de 'sembrar' droga y exigir un pago a sus víctimas a cambio de ser liberados.

La investigación inició con la denuncia de dos ciudadanos que fueron intervenidos irregularmente por uno de los miembros de este equipo policial.

Según la denuncia, los agraviados fueron detenidos de forma irregular en Lurín luego de una inspección policial donde les quitaron su vehículo y luego los subieron a un patrullero para ser trasladados hasta una dependencia policial en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a la indagación, en el transcurso hacia la sede policial, los seis policías conspiraron para 'sembrarles' drogas y otras especies.

Al verse acorralados por los policías, el alférez Junior Mauricio les dijo "que arreglen" con el coronel Mervin Sánchez, el cual exigió habría pedido S/ 3000 para liberarlos. Las dos víctimas se vieron forzadas a pagar pero denunciaron ante el Ministerio Público.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte (Segundo Despacho) logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva para seis policías investigados por el delito de concusión. Entre ellos hay coronel y un alférez de la @PoliciaPeru que habrían participado en una... pic.twitter.com/d0DJlQlALk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 24, 2026

¿Cómo fue la detención del coronel PNP y otros implicados?

Seis policías están implicados en la 'siembra' y cobro de pagos para liberar a ciudadanos detenidos irregularmente. Así, fueron detenidos suboficiales de la Depincri, un alférez y hasta un coronel, evidenciando la corrupción en todos los niveles de la institución policial.

La captura de los implicados se llevó tras la realización de allanamientos en simultáneo en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos.

Una de las detenciones más resaltantes fue la del coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la Policía Nacional del Perú. Este fue detenido en el complejo policial Aramburú en Surquillo cuando se encontraba en servicio.

En un inmueble de Chaclacayo se dio la detención del alférez Junior Mauricio, quien cumplía funciones en la comisaría de esta jurisdicción. De acuerdo a la investigación, este servía como nexo directo con el coronel mencionado.

Por otro lado, cuatro suboficiales identificados como Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León fueron intervenidos en la Depincri de San Martín de Porres, de la cual eran parte.

La investigación en contra de seis policías detenidos por el delito de concusión continúa. Así, el PJ dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.