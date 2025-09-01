PPK irá a juicio oral: PJ pone fin a investigación del expresidente por presunto lavado de activos

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional puso fin a la etapa de investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, por el delito de lavado de activos y dispone que el caso pase a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado.

Juicio oral y condena

La Corte Superior Nacional de Justicia publicó en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) que finalizó la etapa de investigación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, por delitos de activos, por lo que pasará a juicio oral.

Cabe precisar que este proceso involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, que también enfrentarán juicio junto al expresidente de la República.

Además, en la resolución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz se indica que se han admitido 2577 medios probatorios. Asimismo, la Fiscalía solicita que una condena para Kuczynski Godard y su socio Gerardo Sepúlveda.

Resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

"De la acusación fiscal se han admitido 2577 medios probatorios, con los que se peticiona condenar a Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada a 35 años de pena privativa de libertad e imponer consecuencias jurídicas a Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Latín American Enterprise Managers y Dorado Asset Management Limitada, sobre esta última se pretende la disolución", estipula el documento.

Reparación civil

Además, indica que el expresidente y su socio deberán abonar una reparación civil que asciende a más de 46 mil millones de dólares. "La propuesta de reparación civil asciende a US$ 46 682, 264.96 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con 96/100 dólares americanos)", señala.

