RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Lo último

PPK irá a juicio oral: PJ pone fin a investigación del expresidente por presunto lavado de activos

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional puso fin a la etapa de investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros en el marco del caso Westfield Capital.

PPK irá a juicio oral: PJ pone fin a investigación del expresidente por presunto
PPK irá a juicio oral: PJ pone fin a investigación del expresidente por presunto Andina

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 01/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional puso fin a la etapa de investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, por el delito de lavado de activos y dispone que el caso pase a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado.

Juicio oral y condena 

La Corte Superior Nacional de Justicia publicó en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter)  que finalizó la etapa de investigación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, por delitos de activos, por lo que pasará a juicio oral.

Cabe precisar que este proceso involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, que también enfrentarán juicio junto al expresidente de la República.

Además, en la resolución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz se indica que se han admitido 2577 medios probatorios. Asimismo, la Fiscalía solicita que una condena para Kuczynski Godard y su socio Gerardo Sepúlveda.

Resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

Kenji Fujimori obtiene permiso del PJ para viajar a Países Bajos por motivos familiares y laborales
Lee también

Kenji Fujimori obtiene permiso del PJ para viajar a Países Bajos por motivos familiares y laborales

"De la acusación fiscal se han admitido 2577 medios probatorios, con los que se peticiona condenar a Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada a 35 años de pena privativa de libertad e imponer consecuencias jurídicas a  Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Latín American Enterprise Managers y Dorado Asset Management Limitada, sobre esta última se pretende la disolución", estipula el documento.

Reparación civil

Además, indica que el expresidente y su socio deberán abonar una reparación civil que asciende a más de 46 mil millones de dólares. "La propuesta de reparación civil asciende a US$ 46 682, 264.96 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro  con 96/100 dólares americanos)", señala.

Andrés Hurtado envía escrito al TC y reitera pedido de afrontar proceso en libertad
Lee también

Andrés Hurtado envía escrito al TC y reitera pedido de afrontar proceso en libertad

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Corte Superior de Justicia Juzgado Penal Colegiado lavado de activos Pedro Pablo Kuczynski Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA