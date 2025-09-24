Susana Villarán: Jorge Barata declarará en juicio oral contra exalcaldesa de Lima, asegura Domingo Pérez

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, continúa en una de las sedes del Poder Judicial donde se le acusa de recibir aportes ilícitos para financiar su campaña contra la revocatoria en el año 2013 a cambio de favorecer a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Jorge Barata declarará en juicio contra Susana Villarán

Esta vez, la Fiscalía de la Nación, a cargo del integrantes del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, dieron sus alegatos iniciales para demostrar la entrega de estos aportes. Durante su exposición, el integrante del Ministerio Público sorprendió al revelar que el exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, se presentará ante dicha sala para declarar sobre este caso.

Domingo Pérez aseguró que la confesión de este testigo será clave para determinar que Susana Villarán y su exgerente municipal José Miguel Castro, recibieron directamente 2 millones de dólares en el año 2013.

"Jorge Barata. Él les va decir que José Miguel Castro Gutiérrez en el primer trimestre del año 2013 se presenta en las oficinas de Odebrecht y solicita el dinero para la campaña de la Revocatoria. Barata dice que Susana Villarán la llama agradeciendo y luego acuerdan que 2 millones de dólares se paguen en el Brasil", indicó.

Susana Villarán habría intentado beneficiar a OAS

Siguiendo con su presentación, el integrante del equipo especial Lava Jato indicó que la exalcaldesa de Lima intentó beneficiar directamente a la constructora OAS firmando una adenda a su favor sin tener el respaldo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esto significaría un delito grave ya que la ley establece que el MEF debe aprobar cualquier tipo de asociación entre una entidad estatal y privada para tener viabilidad. En este caso, fue la concesión de la Línea Amarilla por varias décadas.

"¿Qué se hizo a cambio? O más bien ¿Cómo termina favoreciendo Susana Villarán a OAS? Con la firma de esta adenda y, como ocurrió con Odebrecht, esta se firma sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir con un incumplimiento de un requisito legal en relación a las asociaciones público-privadas. Sin opinión técnica se le dio la concesión de la Línea Amarilla hasta por 40 años", agregó.

En resumen, José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, informó que Jorge Barata declarará en el juicio oral que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán por los presuntos aportes recibidos por parte de OAS y Odebrecht.