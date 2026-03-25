Tomás Gálvez afirma que si existe corrupción dentro del Ministerio Público: "No vamos a negarlo"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El reciente elegido fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, visitó los estudios de Exitosa para hablar sobre la coyuntura del país y sobre lo que sucede al interior del Ministerio Público. El titular de la Fiscalía se pronunció sobre diversos temas, como el de la corrupción al interior de la institución la cual ha sido evidenciada en múltiples oportunidades.

Tomás Gálvez confirma corrupción dentro del Ministerio Público

De acuerdo a su parecer, este flagelo si existe en la entidad, aunque dejó en claro que es muy poca por lo que puede ser controlada por las autoridades. Incluso aseguró que dentro de los despachos se conocen a los elementos corrompidos por agentes externos.

"Que hay corrupción, hay corrupción, no vamos a negarlo, pero es poca y podemos manejarlo y controlarlo", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que la institución que dirige sí registra actos de corrupción, aunque en menor medida en comparación con la Policía. En ese sentido, aseguró que, debido a ello, es posible "controlarla y... pic.twitter.com/7RfNEozqsu — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Existe mayor corrupción dentro de la PNP

Durante la charla, Tomás Gálvez respondió luego que Nicolás Lúcar comparara al Ministerio Público con la corrupción que existe dentro de la Policía Nacional del Perú. Durante su intervención, el fiscal de la Nación aseguró que la PNP cuenta con tazas más altas de corrupción desde hace buen tiempo atrás.

Además precisó que lo que existe en la Fiscalía son altos índices de incompetencia lo que genera investigaciones extensas que pueden dañar las honras de los investigados que en algunos casos son inocentes.

"En la policía, lamentablemente, hay un porcentaje elevado de corrupción, en el Ministerio Público es mínimo, pero cuando se da, se arruinó todo. Más hay incompetencia que corrupción, pero la incompetencia es tan dañina como la corrupción porque te abren investigación por las puras o te condenan siendo inocente", añadió.

Ley Orgánica será sustentada el próximo 31 de marzo

Respecto a resolver la crisis dentro del Ministerio Público, Tomás Gálvez aseguró que la Ley Orgánica que presentó ante el Congreso de la República permitirá ordenar la crisis que existe dentro de la entidad que lidera.

Por ello, precisó que la iniciativa será sustentada ante el Legislativo el próximo 31 de marzo, unos días después de su juramentación oficial programada para el 27. Respecto a ello, Gálvez pidió a los legisladores apoyar su propuesta y aprobarla para que entre en vigencia lo más pronto posible.

En resumen, Tomás Aladino Gálvez reconoció que existe corrupción dentro del Ministerio Público tras ser elegido como fiscal de la Nación. Sin embargo, aseguró que son pocos los casos por lo que pueden ser controlados por las autoridades.