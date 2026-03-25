Tomás Gálvez afirma que José Domingo Pérez nunca debió ser fiscal: "Ha hecho locuras"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Durante la entrevista brindada esta mañana a Exitosa, el nuevo fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, se refirió sobre la labor de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, dos de los principales integrantes del desaparecido 'Equipo Especial Lava Jato', con quienes ha llevado un enfrentamiento desde el año 2019.

A través del programa "Hablemos Claro" de este miércoles 25 de marzo, el flamante titular de la Fiscalía de la Nación ratificó su posición de haber desactivado los grupos de trabajo, en enero último, al considerar que el trabajo desarrollado ha sido más que deficiente.

Cuestiona profesionalismo de José Domingo Pérez

Gálvez Villegas fue consultado sobre el futuro de ambos juristas tras poner fin al 'Equipo Especial Lava Jato'. Con referente al fiscal Rafael Vela, indicó que sigue en funciones y que tras cumplir con la suspensión de nueve meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, deberá regresar a su Fiscalía de origen.

No obstante, otra fue la mirada con respecto hacia José Domingo Pérez, quien el 19 de marzo no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia para seguir ejerciendo el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

En ese sentido, se mostró en la misma sintonía del organismo, al señalar que el citado abogado no tuvo la "ecuanimidad" necesaria para ejercer la función fiscal, la cual le ha llevado a cometer "locuras" en los casos que llevaba.

"Yo creo que José Domingo nunca debió ser fiscal. Es una persona que le falta ecuanimidad y sabes qué, para ser fiscal, por eso hablan de jurisprudencia, porque tiene que haber prudencia en el derecho, prudencia en las decisiones. ¿Acá qué prudencia tenía este señor? Era un pata casi enajenado. Entonces: ¿Cómo podías darle el caso más emblemático a una persona así?", cuestionó el titular de la Fiscalía de la Nación.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó el trabajo de José Domingo Pérez en el Ministerio Público, señalando que su "falta de ecuanimidad" debió impedirle ejercer el cargo. "Es un pata casi enajenado", comentó.



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Proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público próximo a ser sustentado en el Congreso

El nuevo fiscal de la nación adelantó a nuestro medio, que el próximo martes 31 de marzo sustentará ante el Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, previo a su juramentación al cargo que se desarrollará este viernes 27.

Asimismo, justificó la necesidad de tener una nueva ley orgánica, poniendo como ejemplo la limitación en la función fiscal, la cual confiere a los representantes del Ministerio Público desarrollar las investigación con base a su criterio, impidiendo a la propia institución establecer "parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos" para fortalecer la investigación.

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

De esta manera, Tomás Gálvez no solo cuestionó duramente la labor y profesionalismo de José Domingo Pérez, también se mostró confiado con que el Parlamento apruebe la iniciativa para fortalecer la función institucional de la Fiscalía.