Tomas Gálvez niega favorecimiento a Odebrecht tras disolución de Equipo Lava Jato

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, rechazó algún tipo de favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht con la decisión de disolver el Equipo Especial Lava Jato.

Cuestiona acuerdo de colaboración eficaz

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal de la Nación desestimó totalmente que Odebrecht se vea beneficiada por la desactivación del equipo que era liderado por Rafael Vela. En ese sentido, aprovechó para cuestionar nuevamente el acuerdo de colaboración con la empresa brasilera.

"Yo he sido el primero en señalar que el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron los fiscales con Odebrecht fue un robo, fue absolutamente pernicioso para el país. ¿Por que? Porque debieron incautarle por lo menos entre 30 mil y 50 mil millones de soles, cuyo dinero estaba en el país y parte de ese dinero estaba en poder del Ministerio de Justicia", manifestó.

Por ello, reiteró que el fiscal debió incautar y decomisar al menos 50 mil millones de soles, pero no se decomisó "ni un céntimo". Asimismo, cuestionó los resultados del equipo que, según afirmó, contaba con hasta 45 fiscales: "No me pueden tener un proceso siete, ocho años, un fiscal que me tiene un proceso así ha fracasado".

Afirmó que en lugar de los fiscales, él habría allanado los domicilios y oficinas de Odebrecht para recopilar las pruebas necesarias, garantizando que el caso se resuelva rápido: "Ese caso, te lo juro, yo lo resolvía en seis meses".

No hay empresarios presos

Sumado a ello cuestionó que solo los políticos corruptibles hayan sido apresados, sin embargo, no hay ningún empresario corruptor purgando condena en medio del caso Odebrecht.

"Para meter presos a esos presidentes había prueba suficiente sin el acuerdo entrevista de colaboración eficaz. Para meter preso a Toledo había prueba de sobre, solo tenías que convencer a Maiman en su declaración por colaborador eficaz para que diga dónde está la plata. Eso era suficiente, no necesitábamos a Odebrecht", aseguró.

En ese sentido, Gálvez aseguró que Rafael Vela es un fiscal superior que debe seguir trabajando en su fiscalía, pero no será coordinador durante su gestión. Respecto a José Domingo Pérez, consideró que "nunca debió ser fiscal", pues sostiene que es una "persona que le falta ecuanimidad".

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, aseguró que la disolución del equipo especial Lava Jato no beneficia a la empresa brasileña Odebrecht.