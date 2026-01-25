EE.UU. deporta a joven colombiana embarazada pese a solicitud de asilo y riesgo personal

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Estados Unidos deportó este último miércoles 21 de enero a una joven de nombre Zharik Daniela Buitrago Ortiz, colombiana de 21 años con ocho meses de embarazo, quien había solicitado asilo en noviembre de 2025 tras llegar a la frontera de Texas junto a su madre y hermanos.

La decisión se ejecutó a pesar de que la joven había presentado un recurso de habeas corpus, alegando que se encontraba en una situación médica grave y que se le negaba atención adecuada mientras permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias. Según su abogado, Anthony Enriquez, Buitrago Ortiz sufría dolores intensos y advertía del riesgo de ser trasladada por vía aérea en esas condiciones.

El caso adquiere mayor relevancia porque la solicitud de asilo se sustentaba en el asesinato de su padre en Colombia, hecho que motivó a la familia a buscar protección en EE.UU. Mientras la madre de la joven obtuvo la aprobación de su entrevista de miedo creíble y pudo continuar el proceso en libertad, la de Zharik fue rechazada, lo que derivó en su detención y posterior deportación.

Procedimiento y cuestionamientos

La joven fue trasladada desde un centro de detención en Louisiana hasta Atlanta, y de allí en un vuelo comercial hacia Colombia. Horas después de su salida, una jueza federal en Georgia emitió una orden que prohibía la deportación hasta el 30 de enero, pero la medida llegó demasiado tarde.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la deportación señalando que Buitrago Ortiz sería una presunta integrante del Tren de Aragua y que ya había ingresado ilegalmente al país en el pasado. Sin embargo, su defensa niega esas acusaciones y subraya que no se han presentado pruebas que las respalden.

Medida para evitar ser deportada llegó demasiado tarde.

Riesgo y contexto

El caso refleja la tensión entre las políticas de deportación y la situación de solicitantes de asilo que, aun sin un estatus confirmado, enfrentan riesgos reales en sus países de origen. En este caso, la joven fue devuelta a Colombia pese a estar en una condición médica delicada y con antecedentes de violencia familiar que motivaron su salida.

La deportación de Zharik Daniela Buitrago Ortiz pone en evidencia la forma en que las autoridades estadounidenses aplican sus procedimientos migratorios incluso en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Aunque la ley establece que una solicitud de asilo pendiente no otorga estatus legal, la decisión de ejecutar la medida sin considerar el riesgo personal y médico de la joven abre un debate sobre el alcance y la sensibilidad de las políticas migratorias actuales.