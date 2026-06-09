Artemis III: La NASA revela al equipo que regresará a la luna el año 2028

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La NASA oficializó este martes a la tripulación de la próxima misión Artemis III, un paso fundamental para el programa de exploración lunar estadounidense. Este equipo ejecutará maniobras técnicas de alta complejidad en el espacio, marcando un hito previo esencial antes de intentar nuevamente un alunizaje tripulado.

Desafíos técnicos y colaboración internacional

Esta misión, programada para el 2027, contará con la participación de los experimentados Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas y el italiano Luca Parmitano. Los especialistas de acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos lunares desarrollados por SpaceX y Blue Origin en la órbita terrestre.

"A la tripulación de Artemis III, les deseamos buen viaje en el camino que tienen por delante", declaró Jared Isaacman, administrador de la agencia.

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La misión es probar en órbita terrestre baja los módulos de alunizaje.



Será la segunda misión tripulada del programa Artemis. pic.twitter.com/ocdFoMsiQ0 — Informa Cosmos (@InformaCosmos) June 9, 2026

Esta reestructuración busca garantizar la seguridad operativa antes de avanzar hacia las etapas más ambiciosas del programa espacial hacia la Luna. Frank Rubio aporta su amplia experiencia tras establecer un récord de permanencia continua en el espacio durante 371 días en la estación espacial internacional.

Expedición destinada

Luca Parmitano, representando a la Agencia Espacial Europea, se suma a este esfuerzo colaborativo internacional. Su presencia refuerza el compromiso global en la carrera por establecer una base lunar permanente, la cual funcionará como plataforma logística para futuras expediciones humanas dirigidas hacia el planeta Marte.

La coordinación entre agencias busca optimizar el uso de recursos tecnológicos compartidos entre gobiernos y empresas privadas. Este modelo operativo permite reducir riesgos significativos mediante simulaciones previas en la órbita terrestre, evitando así fallos técnicos durante la fase crítica del descenso hacia la superficie lunar.

La empresa Blue Origin enfrenta actualmente retos significativos tras la reciente explosión de su cohete en pruebas. A pesar del incidente, los funcionarios mantienen su confianza en que los sistemas estarán listos para cumplir con el cronograma exigido por la agencia para el año 2027.

"Sin duda nos sentimos honrados como tripulación de poder ejecutar esta misión Artemis III", declaró el comandante Randy Bresnik.

La estrategia de la agencia se centra en realizar pruebas progresivas y seguras, similares a las del histórico programa Apolo, antes de proceder con el descenso. Andre Douglas, otro de los integrantes, manifestó sentirse entusiasmado por este nombramiento. La preparación del equipo es prioritaria.

La fase de pruebas de acoplamiento resulta vital para verificar que la tecnología de SpaceX y Blue Origin sea fiable. Los ingenieros supervisan cada detalle técnico para asegurar que la integridad de la cápsula Orion y sus componentes permanezcan óptimos durante toda la trayectoria.