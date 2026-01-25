Brasil: Impacto de un rayo sobre simpatizantes de Jair Bolsonaro deja a varias personas heridas

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mientras un grupo de simpatizantes de Jair Bolsonaro se pronunciaba por la detención del expresidente de Brasil, un rayo los impacto, dejando a varias personas heridas. La manifestación era para exigir la liberación del exmandatario, quien fue sentenciado por un fallido intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Pedían su excarcelación

El hecho ocurrió este domingo 25 de enero, cuando unos seguidores del expresidente brasileño se reunió en Praça do Cruzeiro, en el corazón del Setor Sul, Goiâniam en el estado de Goiás, aproximadamente a la 1.00 de la tarde. La manifestación fue organizada por el diputado federal Nikolas Ferreira junto a partidarios bolsonaristas.

Las condiciones climáticas obligaron a los asistentes a portar impermeables, sin embargo, de un momento a otro un destello desde el cielo impactó contra un grupo de personas. Muchos de los agraviados mostraron signos de haber sufrido una descarga eléctrica, además de otros que se vieron desorientados.

▶️Um clarão seguido de um raio deixou dezenas de feridos e causou pânico entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidos em ato na Praça do Cruzeiro, em Brasília, na... pic.twitter.com/5btoVTOZiB — O POVO (@opovo) January 25, 2026

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, hay 11 heridos , y de momento se han descartado víctimas mortales. A través de videos difundidos en redes sociales se ha apreciado a gente siendo atendida en el lugar por personal de emergencia en algunas ambulancias.

Esta manifestación inició el pasado lunes 19 en Paracatu, al noroeste de Minas Gerais y a través de una caminata de unos 240 kilómetros por una carretera principal, estaba previsto a culminar en la Praça do Cruzeiro. Debido a las lluvias, el evento no había concluido, fue en ese momento en el que el sucedió el incidente.

Condena de Jair Bolsonaro

Por intentar dar un golpe de Estado, la justicia brasileña sentenció a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión en setiembre del 2025. Cuatro de cinco jueces que dieron el fallo estuvieron a favor, mientras que la defensa indicó que apelaría, incluso en instancias internacionales de ser necesario.

Empero, en noviembre pasado la Corte Suprema brasileña rechazó por unanimidad el recurso presentado y mantuvo la condena dictada. Alegando "profundas injusticias" y "contradicciones", los abogados del exmandatario reclamaron por supuestos obstáculos para ejercer su función durante el juicio y buscaban reducir la pena.

