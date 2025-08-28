Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales por el avance de su demencia

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor estadounidense Bruce Willis fue trasladado recientemente a un centro de cuidados especiales para recibir atención permanente, debido al avance de la demencia frontotemporal (DFT) que padece. La noticia fue confirmada por su esposa, Emma Heming Willis,

Un diagnóstico devastador

La también escritora y madre de dos hijas explicó que tomar esta decisión ha sido uno de los pasos más difíciles de su vida. "Otra decisión difícil fue trasladar a Bruce a una segunda casa, de un solo piso, para que pudiera recibir atención las 24 horas. Desayuno y ceno con él todos los días", relató con visible emoción.

En marzo de 2022, la familia Willis anunció públicamente que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse y que lo obligó a retirarse del cine.

Sin embargo, meses más tarde los médicos confirmaron que en realidad padecía demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa sin cura ni tratamiento, que se caracteriza por provocar cambios de conducta, pérdida de memoria y dificultades en el lenguaje.

Emma Heming recordó que los primeros signos de la enfermedad fueron cambios notables en la personalidad del actor, olvidos constantes durante los rodajes y una pérdida gradual de expresividad. "Comenzó a mostrarse distante y a olvidar sus líneas de guion, algo que fue alarmante para todos nosotros", explicó.

Una familia unida frente a la enfermedad

Willis y Heming tienen dos hijas pequeñas, Mabel de 13 años y Evelyn de 11, quienes también han debido adaptarse a la nueva dinámica familiar. El actor, además, es padre de tres hijas mayores: Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (31), fruto de su matrimonio con la actriz Demi Moore, quien se mantiene cercana y brinda apoyo en este proceso.

A pesar de la enfermedad, Emma resalta que los momentos de conexión con Bruce siguen siendo valiosos. "Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano, lo besamos y lo abrazamos. Está presente, y eso es lo único que necesito", afirmó.

No obstante, la familia se ha visto obligada a reducir las visitas y reuniones sociales, ya que el actor suele alterarse con el ruido y la multitud, lo que ha derivado en un aislamiento inevitable.

El legado de una estrella de Hollywood

Bruce Willis, de 69 años, es recordado por su extensa carrera en el cine, con clásicos como Duro de matar, El sexto sentido y Armageddon. Su retiro de la actuación en 2022 marcó el final de una etapa dorada en Hollywood, dejando un legado que sigue vigente entre sus seguidores y colegas.

El traslado de Bruce Willis a un lugar de cuidados especiales refleja la dura batalla que enfrenta su familia contra la demencia frontotemporal, una enfermedad que avanza sin freno.

Emma Heming y sus hijos han priorizado el bienestar del actor, brindándole amor y compañía en un entorno adaptado a sus necesidades. Aunque Hollywood extraña su presencia en la pantalla, su historia de lucha y el cariño de los suyos mantienen viva la imagen de una de las figuras más emblemáticas del cine moderno.