Sergio Peña: Abogado del jugador de Alianza confirma presencia de mujeres y alcohol en la concentración

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tres jugadores de Alianza Lima se encuentran involucrados en una grave denuncia hecha en Argentina. Una joven de solo 22 años acusa Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de haberla abusado sexualmente al interior de la concentración blanquiazul en Montevideo, Uruguay.

Abogado de Serio Peña confirma presencia de mujeres y alcohol

Mientras dos de los involucrados no se han pronunciando del tema, Sergio Peña lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales donde negó tajantemente los hechos, aunque no negó que haya existido la presunta violación.

Ahora, el abogado del futbolista de Alianza Lima, Juan Peña, brindó más detalles de lo que habría ocurrido al interior del hotel de concentración en Uruguay. En primer lugar, el letrado dio a conocer que los acontecimientos no se dieron en la habitación de los jugadores, sino de las dos mujeres las cuales estaban siendo pagadas por el propio Carlos Zambrano.

Además, el defensor legal de Sergio Peña puso en duda el hecho de que la denunciante se encontraba inconsciente por el consumo de alcohol ya que el jugador le indicó que todos estaban en su sano juicio. Eso sí, confirmó que ingerían alcohol al interior de la concentración íntima.

"No fue en la habitación de los jugadores donde pasaron los hechos. Ella dice es que estaba en un estado de inconciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. Él me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconciencia", indicó.

Estuvo presente

Tal como indica el comunicado del jugador, el defensor legal confirmó que el integrante de la Selección Peruana estuvo presente en este encuentro dentro de la concentración, pero reafirmó que no participó en el encuentro íntimo que se había dado.

Sin embargo, Peña también precisó que, según versión de su defendido el acto carnal se dio con plena aceptación de la involucrada, pues se encontraba consciente a pesar del alcohol que habían consumido previamente.

"La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan", agregó en el programa 'Primero a las 8' de Milagros Leiva.

En resumen, el abogado de Sergio Peña, Juan Peña, confirmó la presencia de su defendido al interior de la habitación donde se habría dado el abuso sexual en el hotel de Uruguay. Sin embargo, descartó rotundamente la participación en el delito que acusa la joven argentina de 22 años.