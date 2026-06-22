Cepeda niega que esté convocando a movilizaciones y responde a De la Espriella: "No nos venga a amenazar"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de la segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026 en Colombia, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, brindó su primera declaración tras conocerse los resultados de esta etapa de la contienda política negando que esté convocando a movilizaciones y respondió a su contendor Abelardo De la Espriella.

Invoca a la calma y descarta que convoca a movilizaciones

Este lunes, 22 de junio, el senador manifestó que los escrutinios en el país siguen su curso con la verificación de por parte de su equipo de testigos electorales y abogados. Aclaró que, hasta el momento, se han presentado 57 mil 189 reclamaciones ante las mesas de sufragio y comisiones escrutadoras para la verificación de resultados.

De igual manera se pronunció acerca de las manifestaciones que se han desatado en las últimas horas. Al respecto, negó que están hayan sido convocadas por él subrayando que "no estamos llamando" a movilizaciones, pero instó a aque si estas se desarrollan, transcurran con serenidad.

Ello, bajo la premisa de que afirmó que el preconteo arroja una diferencia estrecha entre él y De la Espriella que es "inferior al 1%" y que está se encuentra entre las más estrechas de la segunda vuelta de procesos electorales en territorio colombiano.

"Quiero hacer un llamado cordial a la serenidad, a la calma, y a que, si hay expresiones públicas a favor o en contra de tal o cual circunstancia se haga estrictamente en los marcos de tranquilidad, de la movilización pacífica. Si es que se presentan este tipo de movilizaciones a las cuales quiero ser claro", manifestó.

Respuesta a lo manifestado por De la Espriella

Iván Cepeda respondió a su contrincante De la Espriella y señaló que este realizó un discurso el cual calificó como "ambiguo". También, precisó en la comparecencia aparecieron imágenes "supremamente irrespetuosas y desobligantes" con el presidente Petro.

"Por una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la Constitución, respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías, pero a reglón seguido dijo algunas declaraciones que valen responder (...) nos pidió al presidente Petro y a mí que alistemos valijas, maletas, no sé para qué, de aquí no nos vamos a ir (...) que no nos venga a amenazar, no nos asusta", aseveró.

🔴 @IvanCepedaCast responde a @ABDELAESPRIELLA y su discurso de cierre de campaña



Aquí no vamos a permitir amenazas ni humillaciones. Estamos abiertos al diálogo y esperamos poder llegar a acuerdos necesarios para Colombia.



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Como vemos, luego de conocerse los resultados prelimninares de la segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026 en Colombia, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda descartó que esté convocando a movilizaciones y se dirigió a su contendor De la Espriella tras su discurso emitido la noche del último domingo.