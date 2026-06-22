Crisis en Reino Unido: Keir Starmer RENUNCIA como primer ministro tras presiones de su propio partido

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes 22 de junio, su renuncia al cargo y a la dirección del Partido Laborista, poniendo fin a un gobierno que apenas superó los dos años y que llegó al poder con una amplia mayoría parlamentaria. La decisión sacudió la política británica y abrió una nueva etapa de incertidumbre en Reino Unido.

Desde la residencia oficial de Downing Street, Starmer confirmó que comunicó su decisión al rey Carlos III y que permanecerá en funciones hasta que su partido elija a un nuevo líder. El anuncio se produjo luego de semanas de cuestionamientos internos, malos resultados electorales y crecientes presiones de parlamentarios laboristas.

La presión interna que terminó por empujarlo

La crisis se agravó tras las derrotas sufridas por el Partido Laborista en recientes elecciones locales y por el aumento de voces dentro de la agrupación que reclamaban un cambio de liderazgo. Más de 60 parlamentarios habían pedido públicamente su salida en las últimas semanas. Starmer reconoció que había perdido el respaldo de parte de su bancada.

"La pregunta que mi partido se está haciendo ahora es si soy la mejor persona para liderarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen agrado", declaró.

El mandatario también señaló que la decisión estuvo influida por consideraciones personales y familiares, en medio de un evidente tono emotivo durante su intervención pública.

📹 El primer ministro británico, Keir Starmer: "Dimitiré como líder del Partido Laborista. Ya he informado al rey de mi decisión" https://t.co/LnXHsG96bh pic.twitter.com/DP9bjk5dSX — EL PAÍS (@el_pais) June 22, 2026

La sucesión y el séptimo primer ministro en diez años

Tras la dimisión, el Partido Laborista iniciará un proceso interno para escoger a su nuevo líder. Las nominaciones podrían comenzar en julio y el sucesor estaría definido antes del regreso del Parlamento en septiembre. Entre los nombres que aparecen con más fuerza destacan Andy Burnham, Angela Rayner y Wes Streeting.

La salida de Starmer profundiza además la inestabilidad política británica. En la última década el Reino Unido ha tenido a David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer. El dirigente que resulte elegido se convertirá en el séptimo primer ministro británico en poco más de diez años.

La renuncia de Starmer cierra un breve ciclo laborista que había prometido estabilidad tras años de turbulencia política. Sin embargo, su salida demuestra que la volatilidad continúa instalada en la política británica y que el próximo líder heredará un país marcado por el desgaste institucional y la incertidumbre electoral.