Claudia Sheinbaum pide a Corea del Sur más conciertos de BTS en México: "Es tan popular en todo el mundo"

BTS sigue causando revuelo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a todos al anunciar que envió una carta diplomática al primer ministro de Corea del Sur para solicitar más conciertos de la popular banda de K-Pop en su país.

Escándalo en México por entradas de BTS

El 2026 llegó con una buena nueva para las fans de BTS, también conocidas como las ARMY. Pues bien, el grupo surcoreano realizará una gira mundial en el que incluye Latinoamérica, entre ellos Perú, México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Pues bien, respecto al país mexicano, donde se tiene programados conciertos de la agrupación para el 7, 9 y 10 de mayo, se suscitó un gran escándalo.

Tras la preventa y la venta general para los conciertos de BTS en México, Melissa Salinas, administradora de una de las fanbases más grandes del ARMY en ese país —registrada desde 2020 y con más de 40 mil miembros— explicó que, tras encuestas internas, el 80% de los fans no logró comprar entradas durante el proceso de venta organizado por Ticketmaster, lo que ha generado gran confusión y quejas.

Pues bien, según detalló, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

Esta situación llegó a los oídos de la presidenta mexicana Sheinbaum quien durante una conferencia de prensa aprovechó para asegurar a las seguidoras de BTS que junto con el procurador Federal del Consumidor realizan todos los esfuerzos en conjunto con Ocesa y Ticketmaster México para transparentar precios, fechas y condiciones de compra.

Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

Pero o todo quedó ahí, ya que ante la abrumadora demanda de los fans que dejó a miles sin entradas, la mandataria reveló que envió una carta diplomática al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que amplíen las fechas para más conciertos de BTS en su país y así puedan cumplir con las expectativas de sus fanáticas.

"Quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos, solamente hay tres fechas, no hay más fechas todo el mundo quiere que vaya este grupo. Le escribí al primer ministro de Corea pidiendo que vengan más veces, todavía no he recibido respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita alternativas, como pantallas, para que los jóvenes tengan acceso a este grupo que es tan famoso en México", indicó.

Este martes 27 de enero, el gobierno surcoreano confirmó a la agencia EFE, por vía telefónica, que recibió la misiva de Sheinbaum y que aún está evaluando su respuesta a la solicitud de facilitar nuevas presentaciones de BTS o habilitar alternativas, como pantallas masivas, para satisfacer la demanda.

Fans de México piden claridad

Pese al anuncio y el pedido de la presidenta de México, entre los fans existe una preocupación latente: que la conversación tome tintes políticos y se desvíe.

"No queremos que esto se politice. Somos consumidores pidiendo lo justo. No queremos más fechas, queremos saber qué falló", indicó Melissa Salinas a 'El Universal'.

Es así que en medio del escándalo por presunta "falta de claridad" en la preventa de las entradas al concierto de BTS, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que mandó una carta a Corea del Sur pidiendo más fechas para que el grupo de K-Pop se presente en su país.