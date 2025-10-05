Donald Trump confirma el hundimiento de una nueva lancha narcotraficante en el Caribe

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 5 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó del 250 aniversario de la Marina estadounidense. En su discurso, el mandatario anunció que una nueva lancha narcotraficante fue atacada y hundida por sus fuerzas que están en el Caribe interceptándolas.

Dificultades para encontrarlas

A pesar del éxito en la última operación, el jefe de Estado reconoció que su flota ha tenido dificultades para encontrar las embarcaciones con las sustancias ilícitas. Esta sería el cuarto bote que su Armada ha atacado desde la primera reportada el pasado 2 de setiembre.

"En las últimas semanas, la Marina ha respaldado nuestra misión de llevar a los terroristas del cartel directamente al infierno, fuera del agua. Y saben, ya no hay botes en el mar. No puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para hallarlos, pero anoche hundimos otro. Ahora, simplemente", sostuvo Trump.

Otra vez, el inquilino de la Casa Blanca acusó a las personas que se trasladan en estas embarcaciones de ser los causantes del fallecimiento de ciudadanos estadounidenses. Por tal motivo, su luchan contra el narcotráfico seguirá la línea de liquidar a cualquiera que cometa este delito.

"Hay que pensarlo así: Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25 mil personas estadounidenses y la destrucción de familias. Así que hay que verlo así, lo que estamos haciendo en realidad es un acto de bondad", manifestó.

Trump en el aniversario de la Marina de EE.UU.

En su intervención, el mandatario dio una serie de anuncios para esta institución castrense. Aplaudió el despliegue que han hecho por varias partes del mundo y anunció que habrán aumentos de sueldo, los cuales tiene planeado destinar en grandes proporciones.

"Les daremos a nuestros militares hasta el último centavo. No se preocupen. Aumentos salariales generalizados para todos los marineros y miembros del servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos", indicó.

No obstante, precisó que existe una dificultad para que esto proceda: Los demócratas. Al otro gran partido político estadounidense lo calificó como un "pequeño mosquito" que los asecha, y que quiere darle todo su dinero a los inmigrantes ilegales que llegan en masa a su país.

