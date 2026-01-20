Donald Trump desmiente a quienes creen que no le agradan los hispanos en EE.UU.: "Me encantan"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un contundente mensaje para quienes creen que lo le agrada la comunidad hispana. A pesar de que sus políticas migratorias se han intensificado contra este grupo humano, sobre todo contra los ilegales, resaltó que en las últimas elecciones recibió un gran respaldo de su parte.

Gente que es productiva

Ante los medios, el inquilino de la Casa Blanca expresó su gusto por los hispanos y su rol en la economía estadounidense, pese a que hay un sector que se siente discriminado por su administración. "La gente dice: oh, los discriminamos... Me encantan los hispanos, son increíbles. Emprendedores, lo tienen todo", manifestó.

Con respecto a las críticas que recibe el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), el líder del Partido Republicano aseguró que está compuesto por muchas personas de ascendencia iberoamericana. "La Patrulla Fronteriza es mayoritariamente hispana. El ICE es mayoritariamente hispana", sostuvo.

También recalcó que en las últimas elecciones en las que venció a Kamala Harris, tuvo un apoyo de esta comunidad nunca antes lograda por otro candidato de su agrupación política. Esto lo pudo evidenciar con los resultados en estados sureñas, que habitualmente respaldaba en los comicios a los demócratas.

"Si nos fijamos en Texas, gané en toda la frontera, a lo largo de Texas, entre Texas y México. Nunca había pasado antes. Nadie había hecho eso antes. Yo lo hice. Como republicano, lo hice", expresó el jefe de Estado.

Trump respalda al ICE

Durante el discurso que dio por motivo de su primer año de mandato, el presidente estadounidense destacó el trabajo que realiza el ICE y los calificó de "patriotas". Resaltó que el componente es en su mayoría hispana, alcanzando un 60 %, que desde inicios del 2025 intensificó sus labores para detener a ciudadanos en condición irregular.

Recientemente, el Departamento de Justicia del país norteamericano ha citado a cinco altos cargos del estado de Minnesota, entre los que figura el gobernador Tim Walz. Esto por una presunta obstrucción a los operativos que los agentes federales no han podido completar debido a su intromisión.

Frente a las críticas por sus políticas migratorias, Donald Trump aseguró que le encantan los hispanos, resaltando que un gran componente del ICE es de este origen. Mencionó que su respaldo fue importante para ganar las últimas elecciones en lugares donde usualmente el apoyo electoral era para los demócratas.