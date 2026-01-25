Barack Obama condena asesinato de Alex Pretti en Minnesota y exige frenar tácticas violentas de ICE

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 25 de enero, el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama emitieron un comunicado conjunto en el que condenan el asesinato de Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido por un agente de ICE en Minneapolis.

En el pronunciamiento, Obama califica el hecho como una "tragedia desgarradora" y advierte que representa una llamada de atención nacional sobre el deterioro de los valores democráticos en Estados Unidos.

"Muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque", señala el texto.

El expresidente critica duramente el comportamiento de los agentes federales desplegados en Minnesota, acusándolos de actuar con impunidad y de emplear tácticas diseñadas para "intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes".

Críticas a la administración Trump

Obama denuncia que, en lugar de imponer disciplina o rendición de cuentas, el gobierno de Donald Trump ha optado por intensificar la situación, ofreciendo explicaciones públicas que "no se basan en ninguna investigación seria" y que contradicen las pruebas en video.

El comunicado también recuerda que el caso de Pretti no es aislado, sino que se suma al asesinato de Renee Nicole Good, también a manos de ICE pocas semanas atrás. Ambos casos han desatado protestas masivas en varias ciudades del país.

Mensaje de Barack Obama por los sucesos en Minnesota.

Llamado a la acción

Obama exhorta a la administración a reconsiderar su enfoque y a trabajar de manera constructiva con autoridades locales como el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de seguridad. Además, el expresidente llama a los ciudadanos a apoyar las protestas pacíficas que se han multiplicado en Minneapolis y otras ciudades.

"Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir cuentas a nuestro gobierno", concluye.

El pronunciamiento de Barack y Michelle Obama marca un punto de inflexión en la respuesta política al asesinato de Alex Pretti. Al denunciar las tácticas de ICE como ilegales y crueles, y exigir un cambio de rumbo, el expresidente se suma a la ola de indignación que recorre Estados Unidos y refuerza el llamado a proteger los derechos civiles frente al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.