El papa Francisco y Amalia Damonte: La única mujer que amó y cuya historia lo motivó a ser sacerdote

21/04/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril. Si bien el mundo entero lo conoció bajo este título tras asumir su pontificado en el 2013, muy pocos saben del pasado que tuvo como Jorge Bergoglio, un hombre común que incluso llegó a enamorarse. De hecho, su historia junto a Amalia Damonte, la única mujer que amó, fue el inicio de lo que sería un largo recorrido hasta convertirse en el máximo representante de la Iglesia Católica.

La historia de amor imposible del papa

En 1948, y con apenas 12 años de edad, Jorge nunca planeaba convertirse en cura, debido a que estaba completamente enamorado de Amalia, una de sus vecinas, quien casi se convierte en su esposa. Poco después de la asunción de Francisco como sucesor de Pedro, la mujer fue entrevistada por la prensa argentina, y contó detalles inéditos de lo que fue su breve historia de amor con el pontífice.

"Era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona, bailábamos... algo muy lindo. Éramos muy humildes, amábamos a los pobres. En eso éramos almas gemelas", comentó Damonte en aquella ocasión.

Amalia recordó que Bergoglio le hizo una propuesta mediante un escrito, sin imaginar que cambiaría su vida para siempre. "En la carta me decía 'Si no me caso con vos, me hago cura'", manifestó. Y esta advertencia, por causas del destino, terminó cumpliéndose, debido a que los padres de la muchacha no permitieron que su relación continúe.

La mujer, quien por poco iba a ser la primera novia de Jorge, no pudo aceptar la petición y se negó a ello. Además, contó que su madre descubrió aquella misiva y se molestó tanto al punto de darle "una paliza". Por tal motivo, le pidió a Bergoglio que no la buscara más, puesto a que su romance solo traería mayores problemas en su familia.

Los planes que tenían Jorge y Amalia Damonte

En otro momento de la entrevista, Amalia añadió que la carta escrita por Francisco tenía un curioso detalle en su interior. Según la mujer, el aún no sacerdote tenía planeado su proyecto de vida junto a ella, al punto de graficar cómo sería su hogar si ambos llegaban a comprometerse.

"Me había dibujado una casita que tenía techo rojo, blanca abajo y arriba decía: 'Esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos", contó Damonte.

Jorge Bergoglio y Amalia Damonte.

Meses después de su separación, Jorge Bergoglio ingresó al seminario. Si bien Amalia Damonte y él mantuvieron contacto, su historia de amor, junto a quien años más tarde se convertiría en el papa Francisco, siempre fue un imposible.