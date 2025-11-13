Estados Unidos anunció operativo militar 'Lanza del Sur' contra el narcotráfico en el hemisferio

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo operativo militar de Estados Unidos que traspasaría las fronteras de su jurisdicción bajo la argumentación de "expulsar a los narcoterroristas". Se trata de la operación 'Lanza del Sur' anunciado por el secretario de guerra, Pete Hegseth.

Anuncian operativo militar 'Lanza del Sur'

A través de su cuenta oficial de X, Pete Hegseth, anunció este jueves 13 de noviembre que se ha dado inició al operativo 'Lanza del Sur' (Southern Spear) dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunto y el Comando Sur estadounidense.

Según el mensaje publicado por el secretario de guerra, la misión tiene como base "defender nuestra patria, expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y la protege de las drogas que están matando a nuestra gente".

"El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR"

En el mensaje indican que el "hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos" en un evidente mensaje donde se jacta del poderío norteamericano ante los países a lo que llama occidentales.

El anuncio del plan estadounidense se enmarca en las tensiones geopolíticas con Venezuela. Como se recuerda desde agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de embarcaciones militares frente a las costas caribeñas.

Tensión entre EE.UU. y Venezuela

El pasado 15 de octubre, el mandatario Trump confirmó la autorización para que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) comience a realizar operaciones en Venezuela.

Según justificó el mandatario, los criminales de nacionalidad venezolana habrían "vaciado sus prisiones en los Estados Unidos" debido a política de fronteras abiertas. Por otro lado, indicó que tienen "muchas drogas viniendo desde Venezuela y que llegan por el mar", razón por la que impulsó ataques contra presuntas lanchas con drogas.

Como se sabe, desde el pasado 2 de setiembre, se hizo el primer anuncio del hundimiento de embarcaciones con presuntas cargas de estupefacientes a ingresar a las costas norteamericanas. En su primer ataque militar, 11 personas resultaron fallecidas, según información del gobierno de Trump.

Adicionalmente, no descartó que se realicen misiones en tierra debido a que ya tenían muy bien controlado la parte marítima. "Tenemos un par de días sin encontrar un solo barco, y yo lo veo como algo bueno. Teníamos grandes cantidades de droga entrando en barcos caros, ya sabes, (los carteles) tienen dinero", señaló.

Con el nuevo anuncio del secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, el gobierno norteamericano incrementa los ataques contra del narcotráfico en un contexto de alta tensión contra Venezuela.